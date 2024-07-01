AraÃ§ ÅŸarjÄ±nda yeni tarife

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Enerji PiyasasÄ± DÃ¼zenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerine bugÃ¼nden (1 Temmuz) itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere yÃ¼zde 38 zam yaptÄ±. ArtÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan, evlerde kullanÄ±lan elektriÄŸin 100 kWh bedelinin 207.23 TL olduÄŸu kaydedildi. Bu kapsamda, konutlarda kullanÄ±lan dÃ¼ÅŸÃ¼k kademede (240 kWhâ€™Ä± geÃ§meyen) elektriÄŸiN 1 kWh baÅŸÄ±na 2.07 TL, yÃ¼ksek kademede (240 kWh Ã¼zeri) elektriÄŸin 1 kWh baÅŸÄ±na 3.10 TL olarak uygulanmasÄ± bekleniyor. Ä°ÅŸ yerlerinde ise yÃ¼ksek kademede elektrik birim fiyatÄ±nÄ±n 1 kWh iÃ§in 5.53 TL olacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

EVDEN 274 TL Ä°Åž YERÄ°NDEN 490 TL

Elektrik fiyatlarÄ±nda yapÄ±lan tarife artÄ±ÅŸÄ± MayÄ±s 2024 itibarÄ±yla TÃ¼rkiyeâ€™de sayÄ±larÄ± 115 bin adede ulaÅŸan elektrikli otomobilin sahiplerini de yakÄ±ndan ilgilendiriyor.

Yeni dÃ¼zenlemeyle Ã¶rneÄŸin; 88.5 kWh batarya kapasitesi bulunan 500 km menzilli bir elektrikli otomobilin sahibi aracÄ±nÄ±n bataryasÄ±nÄ± evden ÅŸarj ederse yÃ¼ksek kademeden hesaplandÄ±ÄŸÄ±nda 274.3 TLâ€™ye tamamen dolduracak. 1 Temmuzâ€™dan Ã¶nce bu tutar 200 TLâ€™ydi. AynÄ± aracÄ± iÅŸ yerinden ÅŸarj etmek isterse Ã¶deyeceÄŸi tutar ise yaklaÅŸÄ±k 490 TL olacak. AraÃ§ sahibinin ayda 1.500 km yol yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde sÃ¶z konusu elektrikli aracÄ±n sahibi evden ÅŸarja ayda toplamda 823 TL, iÅŸ yerinde ÅŸarja ise ayda yaklaÅŸÄ±k 1.470 TL Ã¶demesi gerekiyor.

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Ä°ÅžLETMECÄ°LER %20-30 ARTIÅž YAPABÄ°LÄ°R

Elektrikteki tarife artÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ± TÃ¼rkiyeâ€™de sayÄ±larÄ± hÄ±zla artan Ã¶zel elektrikli araÃ§ ÅŸarj istasyonu iÅŸletmecilerinin de fiyatlarÄ±nda artÄ±ÅŸ bekleniyor. Burada rekabet yÃ¼ksek olduÄŸu iÃ§in fiyatlarÄ±n hemen ve aynÄ± oradan yansÄ±tÄ±lmasÄ± beklenmiyor. SektÃ¶r temsilcilerine gÃ¶re, ÅŸarj istasyonu iÅŸletmecileri Ã¶nÃ¼mÃ¼zde 1 ay iÃ§erisinde fiyatlarÄ±nÄ± gÃ¼ncelleyecek ve fiyat artÄ±ÅŸ oranÄ± yÃ¼zde 20 ila 30 arasÄ±nda deÄŸiÅŸecek.

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