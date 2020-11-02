Araç sahiplerine önemli uyarı

MMO Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, yaz aylarının artık yerini soğuk havalara bırakmaya başladığı bu günlerde yazlık donanım ve ilaveleri bulunan araç sahipleri için araçlarını daha soğuk havalara hazırlamanın zamanının geldiğini belirtti.

Kış aylarının, soğuk, nemli ve trafik koşullarının ağır olması nedeniyle araçların zayıf sistemlerinin çöküşüne sebep olabileceğini kaydeden Başkan Aziz Hakan Altun, vatandaşların araçlarını kışa hazırlamak için yapması gereken önemli konulardan bazılarını şöyle sıraladı: “Aracın boyası ve camlarını kontrol etmek ve sorunlu yerleri belirlemek için en iyi yöntem aracın elle yıkanmasıdır. Paslanmayı önlemek için bu kontrol çok önemlidir. Jantların üzerindeki tuz, yağ ve kir temizlenmelidir. Pas varsa bakımı yapılmalıdır. Kullanıcı el kitabı okunarak tavsiye edilen bakım koşulları takip edilmelidir. El kitabı aracın bakımı konusunda en önemli bilgiyi verecek ve en kapsamlı yolu gösterecektir. Motor soğutma sistemindeki (radyatördeki) sıvı değiştirilmelidir. Bu sıvının seviyesi, durumu ve konsantrasyonu periyodik olarak kontrol edilmelidir. Bu kontrol yapılırken motorun çalışmadığından ve soğumuş olduğundan emin olunmalıdır. Zor çalışma, arada durma ve zorlanma gibi bir performans problemi varsa, bu tamir ettirilmelidir. Böylelikle daha iyi bir yakıt tüketimi yanında ilerideki daha pahalı tamiratın da önüne geçilmiş olur. Umursanmayan basit bir arıza bile aracınızın katalitik konvertörünü bozabilir. Eğer gerekli işlemleri kendiniz yapamıyorsanız, bakım için gittiğiniz tamir servisin veya araç üreticisi yetkili servisinin, yeterli olup olmadığından emin olun. Aracınızı emin ellere teslim edin. Kayış, hortum ve kablo gibi harici uzantıların sıkılıkları ve durumlarının uzman oto tamircileri tarafından kontrol edilmeleri gerekiyor. Sahip olduğunuz kişisel bakım setleri genelde uygun aletleri içermeyebilir. Aracın yıllık bakımları muntazam yaptırılmalıdır. Çalışmasından memnun olunmayan kalorifer (ısıtma) sistemi yetkili servise götürülüp tamir ettirilmelidir. Yağ ve yağ filtresi kullanım el kitabına uygun olarak değiştirilmelidir. Çoğu zaman ihmal edilen bu konu, aracın ömrünü uzatan en önemli bakımdır. Hava, yakıt ve diğer filtreler el kitabında tavsiye edilen şekilde değiştirilmelidir. Yedek lastik dâhil, tüm lastiklerin durumları kontrol edilmelidir. Basınçlarını kontrol ederken lastiklerin soğuk olmasına dikkat edilmelidir. Aşınmış, yamulmuş şekilde göze çarpan anormal durumlar dikkate alınmalıdır. Transmisyon sistemleri kontrol ettirilmelidir. Basit bir bakım büyük masrafların önüne geçebilir. Aracın frenleri mutlaka kontrol ettirilmelidir. Tüm aydınlatma sistemi ve ampulleri gözden geçirilmelidir. Çalışmayanlar yenilenmelidir. Yıpranmış silecek lastikleri yenilenmelidir. Camları yıkamada kullanılan sıvının eksik olmadığından emin olunmalıdır. Paspaslar sabunla yıkatılmalıdır. Böylece varsa tuz ve yağlı kısımlar temizlenecektir. İç kısımdaki vinil yüzeylerin çatlama ve kurumalarını önlemek için özel cilası ile bakımını yapılmalıdır.”

Aziz Hakan Altun, sözünü ettiği bakımları vatandaşların kendileri yapamıyorsa yetkili bir servise başvurmalarını dile getirerek, araç kullanımından oluşabilecek üzücü ve ölümlere varan olay ve kazaların olmamasını temenni etti.