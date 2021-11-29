Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlayacak... Kurala uymayana 846 TL ceza

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Mustafa Cengiz son yolculuğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve spor dünyası yalnız bırakmadı...Mustafa Cengiz son yolculuğunda! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve spor dünyası yalnız bırakmadı...#Mustafa Cengiz
Olaylı maçtan Omicron çıktı Türkiye maçı detayı... Dünya alarmdayken 13 futbolcu...Olaylı maçtan Omicron çıktı! Türkiye maçı detayı... Dünya alarmdayken 13 futbolcu...#Omicron Varyantı
Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama#Koronavirüs
Lodos kabusu... İstanbuldan acı haber geldiLodos kabusu... İstanbul'dan acı haber geldi#Hava Durumu
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İstanbulda fırtına paniği Hayat felç oldu... Saat kulesi parçalandıİstanbul'da fırtına paniği! Hayat felç oldu... Saat kulesi parçalandı#İstanbul
Araç sahipleri dikkat 1 Aralıkta başlayacak... Kurala uymayana 846 TL cezaAraç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlayacak... Kurala uymayana 846 TL ceza#Kış Lastiği
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
İlk Omicron hastası konuştu...Semptomlar ortaya çıktıİlk Omicron hastası konuştu...Semptomlar ortaya çıktı!#Koronavirüs
Omicron dünyayı ayağa kaldırdı Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyayız 10 SORU 10 YANITOmicron dünyayı ayağa kaldırdı! Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyayız? 10 SORU 10 YANIT#Omicron
Kapıköy Sınır Kapısında yoğunluk Uzun kuyruklar oluştuKapıköy Sınır Kapısı'nda yoğunluk! Uzun kuyruklar oluştu #VAN
Oyun oynayarak para kazanma çılgınlığı... Bu ne kadar mümkünOyun oynayarak para kazanma çılgınlığı... Bu ne kadar mümkün?#NFT
Piyasalarda yeniden ‘pandemi korkusu’ mu İşte olası senaryolarPiyasalarda yeniden ‘pandemi korkusu’ mu? İşte olası senaryolar#Piyasalar
Günay Musayeva acı gerçeği anlattı: Oğlum babasını öldü biliyorGünay Musayeva acı gerçeği anlattı: Oğlum babasını öldü biliyor#TOLGA KAREL
Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'#Seren Serengil
HABERLEREkonomi Haberleri

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlayacak... Kurala uymayana 846 TL ceza

#Kış Lastiği#Son Dakika#Kar Lastiği Uygulaması
Araç sahipleri dikkat 1 Aralıkta başlayacak... Kurala uymayana 846 TL ceza

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör, 1 Aralık itibariyle başlayacak trafikte kış kurallarının 1 Nisan 2022'ye kadar devam edeceğini, kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza kesileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Mevsimin kış olması, havaların soğuması, kar ve yağışların artması, don ve buzlanmalar, karlı ve kaygan yollar kazaları da beraberinde getiriyor. Bu kazaların bir kısmı trafik kurallarından değil iklim şartlarından ve mekanik aksamdan kaynaklanıyor. Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör ise sürücülere uyarılarda bulundu.

Gözden Kaçmasın

Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaHaberin Tüm Görselleri

"UYGULAMA ‘TİCARİ’ ARAÇLARDA ZORUNLUDUR”

Kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasının önem taşıdığını ifade eden Ergör, “Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor. Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor” dedi.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajıHaberi Görüntüle

"LASTİKLERİN MEVSİME UYGUN OLMASI GEREKİR"

Haberin Devamı

Kış lastikleri karlı ve buzlu havalarda fren mesafesini yüzde 30 oranında kısalttığını ve kazaların önlenmesinde yüksek fayda sağladığını ifade eden Ergör, “Tüm araç sahiplerinin, araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmış olmaları gerekir. Lastiklerin kontrolü, antifrizlerin tamamlanması, akü ve elektrik donanımlarının yanı sıra araçlarında zincir, takoz, çekme halatı, ilk yardım çantası ve yangın söndürücü gibi avadanlıkların bulundurulması gerekmektedir. Bu avadanlıkların araçlarda bulunmaması halinde sürücüye ve mal sahibine ayrı ayrı ceza kesilmesi uygulaması bulunmaktadır. Araca biner binmez emniyet kemeri mutlaka takılmalı, emniyet kemeri ölümlü kazaları yüzde 70 oranında önlemektedir. Ayrıca araç kullanırken cep telefonu ile kesinlikle görüşme yapılmaması gerekmekte olup cep telefonu şehir içi trafiğinde yüzde 60 kazalara sebebiyet verdiği gibi şehirler arası yollarda ölümcül kazaların olmasına da neden olmaktadır. Karlı havada takip mesafesinin normalin iki katına çıkarılması gerekmektedir. En önemli unsurlardan biri gaz ve fren pedallarına yumuşak basılmalı, ani direksiyon hareketlerinden kaçınılmalıdır. Manuel şanzımanlı araç kullananlar debriyaj pedalını dikkatli kullanmalı, pedal sertçe bırakılmamalıdır” şeklinde konuştu.

Gözden Kaçmasın

Meteoroloji uyarmıştı Bursa, İzmir ve İstanbulda fırtına… Çatı yoldakilerin üzerine uçtu: İki kişi hayatını kaybettiMeteoroloji uyarmıştı! Bursa, İzmir ve İstanbul'da fırtına… Çatı yoldakilerin üzerine uçtu: İki kişi hayatını kaybettiHaberi Görüntüle

Karla kaplı yollardan inerken mümkün olduğunca motorun frenleme gücünden faydalanılması gerektiğini belirten Ergör, “Otomatik şanzımanlı araç kullananlarsa hızlanmalarda asla gaz pedalına sonuna kadar basmamalı, buzlu ya da karla kaplı bir yokuş inerken mümkün olduğunca motorun frenleme gücünden faydalanılmalı, belirli aralıklarla fren pedalına hafifçe basılmalıdır. Kaymalara karşı zincir kullanılmalı, camlar buğulandığında ise yan camlardan birini hafifçe aralayarak havalandırmanın en sıcak konuma getirilmesi sağlanmalıdır. Öndeki aracın izinden giderek patinaj riski de azaltılabilir. Vatandaşların genellikle toplu taşıma araçlarını kullanmanın en güvenli yol olduğu da unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kış Lastiği#Son Dakika#Kar Lastiği Uygulaması

BAKMADAN GEÇME!

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

#Ünlüler Askerde
Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

#Koronavirüs
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen