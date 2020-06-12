Araç muayeneleri 3 Nisan tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiler çerçevesinde 3 Temmuz tarihine kadar ertelenmişti. Bu süre kapsamında araç muayenesi bulunan sürücüler, araçlarını belirtilen tarihe kadar muayeneden geçirebilecek. Peki, araç muayeneleri hangi tarihe ve ne zamana kadar ertelendi? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

ARAÇ MUAYENELERİ NE ZAMANA KADAR ETELENDİ?

Resmi Gazete'de araç muayeneleri için yayımlanan bilgi şu şekilde;

"3 Nisan 2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca;

3 Nisan 2020 tarihinden itibaren (3 Nisan dahil) üç ay içerisinde muayene süresi gelen araçlarının muayenesini gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitimi olan 3 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler."

Bu kapsamda araç muayenesi geçen sürücüler için son tarih, 17 Ağustos 2020 tarihi olacak.