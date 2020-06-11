Araç muayeneleri hangi tarihe ve ne zamana kadar ertelendi?
Araç muayeneleri ne zaman yapılacak sorusu, pandemi sürecinde TÜVTÜRK ve Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar ve Resmi Gazete bilgileri nedeniyle araştırılan hususlar arasında yer alıyor. Bulaş riskini en aza indirmek için 3 Nisan tarihinda yayımlanan bilgiler çerçevesinde araç muayaneleri bir süreliğine ertelenmişti. Peki, son gelişmelere göre araç muayeneler hangi tarihe ve ne zaman kadar ertelenmiş olacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Araç muayeneleri 3 Nisan tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiler çerçevesinde 3 Temmuz tarihine kadar ertelenmişti. Bu süre kapsamında araç muayenesi bulunan sürücüler, araçlarını belirtilen tarihe kadar muayeneden geçirebilecek. Peki, araç muayeneleri hangi tarihe ve ne zamana kadar ertelendi? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
ARAÇ MUAYENELERİ NE ZAMANA KADAR ETELENDİ?
Resmi Gazete'de araç muayeneleri için yayımlanan bilgi şu şekilde;
"3 Nisan 2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca;
3 Nisan 2020 tarihinden itibaren (3 Nisan dahil) üç ay içerisinde muayene süresi gelen araçlarının muayenesini gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitimi olan 3 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler."
Bu kapsamda araç muayenesi geçen sürücüler için son tarih, 17 Ağustos 2020 tarihi olacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle