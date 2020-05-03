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Ekonomi
Haber Giriş: 03.05.2020 - 15:17,Son Güncelleme:

Araç muayeneleri ertelendi mi? Muayene istasyonları kapalı mı?

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Araç muayeneleri ertelendi mi? Muayene istasyonları kapalı mı?
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Araç sahiplerinin araştırdığı konular arasında yer alan muayeneler ertelendi mi sorusu, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik aracılığıyla yanıt buldu. Koronavirüs nedeniyle bazı kurum ve kuruluşların kapalı tutulacak olması nedeniyle araç muayenelerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar da bu hususta araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, araç muayeneleri ertelendi mi ve muayene istasyonları kapalı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Araç muayeneleri ertelendi mi ve muayene istasyonları kapalı mı sorusu pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Araçlarının muayene süresi gelen vatandaşlar, muayene istasyonları kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, muayene istasyonları kapalı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

MUAYENE İSTASYONLARI KAPALI MI?

"3 Nisan 2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca;

3 Nisan 2020 tarihinden itibaren (3 Nisan dahil) üç ay içerisinde muayene süresi gelen araçlarının muayenesini gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitimi olan 3 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler.

Bu süre zarfında Türkiye genelindeki istasyonlarımız hizmet vermeye devam etmektedir. Halihazırda T.C Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve uygulanan önlemlere ek olarak Türkiye genelindeki tüm istasyonlarımızda gerekli hijyen tedbirleri alınmış bulunmaktadır."

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