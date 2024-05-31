Araç muayenede yeni dönem için düğmeye basıldı

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2007’den beri TÜVTÜRK’ün yürüttüğü ve yılda 9 milyon aracın periyodrik ve yola uygunluk muayenesi ile 4 milyon aracın egzoz gazı ölçümünü kapsayan hizmetler için yeniden ihaleye çıkılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ağustos 2027’den sonra araç muayene hizmetini kimin vereceğinin belirlenmesi için ihale hazırlıkları başlamış oldu. Önceki ihale 2004 yılında yapılmış, kazananlarla imtiyaz sözleşmeleri Ağustos 2007 yılında imzalanmıştı. Söz konusu ihaleyi Akfen-Doğuş-TüvSüd’ün ortaklığıyla kurulan TÜVTÜRK, 613.5 milyon dolarlık teklifiyle kazanmıştı. Ancak iki yıl sonra Akfen, yüzde 33’lük hissesini Londra merkezli özel sermaye fonu olan Bridgepoint’e satmıştı.

TÜVTURK’ün araç muayene istasyonları zincirinin tanıtımında konuşan Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, “550 milyon dolar ihale bedeli dışında bu altyapı için Ağustos 2007’den bu yana 450 milyon dolar daha yatırım yaptık. 20 yılda devlete 7.3 milyar dolar gelir payı, 2.7 milyar dolar da KDV aktaracağız” demişti.