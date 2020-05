Araç muayene işlemleri alınan önlemlerle devam ediyor

Türkiye'de periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olan TÜVTÜRK, sokağa çıkma kısıtı kapsamında olmayan araç sahipleri için Türkiye genelindeki tüm istasyonlarının açık olduğunu ve isteyen sürücüler için araç muayene hizmetinin devam ettiğini duyurdu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 3 Nisan'da Kovid-19 salgını nedeniyle süresi gelen araç muayenesini 3 ay içinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahiplerinin, işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 günde yapabileceğini duyurmuştu.



Ancak Kovid-19 sürecinde zorunlu olmamakla birlikte isteyen araç sahiplerinin muayene işlemini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği merak konusu oldu.

AA muhabirinin konuya ilişkin sorularına cevaben TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtı kapsamında olmayan araç sahipleri için Türkiye genelindeki tüm istasyonlarının açık olduğu ve araç muayene hizmetinin devam ettiği bildirildi.



ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYGULANIYOR



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı denetiminde faaliyet gösteren TÜVTÜRK'ün, Türkiye'de ilk korona vakasına rastlanmasından bu yana istasyonlarında üst düzey önlemler uygulandığı belirtilirken, tüm araç muayene istasyonlarının uluslararası standartlarda düzenli olarak dezenfekte edildiği, UV sterilizasyon cihazlarının da devreye alındığı aktarıldı.



Bu süreçte, Kovid-19 salgınına karşı araç sahipleri ve çalışanlar için alınan önlemlere değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları olarak çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumayı öncelikli olarak görüyoruz. Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumaya yönelik olarak, hali hazırda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve tüm istasyonlarımızda uygulanan önlemlere ek olarak istasyonlarımızda üst düzey hijyen tedbirleri de alınmıştır. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki istasyonlarımız uluslararası standartlar göz önüne alınarak uzman ekipler tarafından düzenli aralıklarla dezenfekte edilmekte ve gün boyu havalandırılmaktadır.



Bu kapsamda sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına uyarak kullanılan idari bölümler, bekleme alanları, ibadethaneler, tuvaletler ve

kafeterya alanlarının günlük olarak sterilizasyonu yapılmaktadır. Bunlara ek olarak Türkiye genelindeki tüm istasyonlarımızda mikrop kırıcı UV sterilizasyon cihazlarının kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bu cihazlarla tüm istasyonlarımızın müşteri kabul alanları her akşam sterilize edilmiş olarak bir sonraki güne hazırlanmaktadır."



PERSONEL KİŞİSEL HİJYEN KONUSUNDA SÜREKLİ BİLGİLENDİRİLİYOR



Açıklamada, çalışanlara da kişisel koruyucu ekipmanlar (maske, eldiven, el dezenfektanı, kolonya vb.) tedarik edildiği, her muayeneden önce ve sonra, araç muayene teknisyenlerinin ellerini dezenfekte ettiği ve her bir araç için ayrı koltuk kılıfları kullanıldığı belirtilerek, yurt dışına giriş çıkış yapan ticari araçlar için zorunlu olan yola elverişlilik muayeneleri için özel koruyucu malzemelerin istasyonlarda kullanıldığı ifade edildi.



Ayrıca Müşteri Kabul Alanları başta olmak üzere istasyondaki tüm çalışma alanlarında müşterilerin kullanımına yönelik kolonya ve dezenfektan temin edildiği aktarılan açıklamada, personelin de kişisel hijyen konusunda sürekli bilgilendirildiği ifade edildi.



ARAÇ MUAYENE HİZMETİ RANDEVULARI ÜCRETSİZ ALINIYOR



Açıklamada, ayrıca şu bilgiler aktarıldı:

"Müşterilerimizin istasyonlarımızda 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyabilmeleri için müşteri kabul alanlarımızda banko ile bekleme sırası arasına güvenlik şeridi oluşturulmuştur. Ek olarak tüm istasyonlarımızda müşteri kabul bankolarındaki camlar yükseltilerek minimum temas sağlanması hedeflenmiştir. Kalabalık oluşumunu engellemek adına müşteri kabul alanlarımızda aynı anda sadece sırası gelen müşterilerimize hizmet vermeye başlamış bulunmaktayız. Bu konuda istasyon görevlilerince yapılan yönlendirmenin takip edilmesini rica ederiz."



Ayrıca araç muayene hizmeti randevularının "www.tuvturk.com.tr" internet sitesi ve "0 850 222 88 88" numaralı çağrı merkezimizden tüm araç sahiplerine "ücretsiz" olarak verildiği bilgisi paylaşıldı.



KOVİD-19 NEDENİYLE ARAÇ MUAYENE SÜRELERİ UZATILMIŞTI



Diğer yandan, bakanlık Resmi Gazete'de yayımlanan, "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e eklediği geçici maddeyle araç muayene süreleri yeniden düzenlenmişti.



Bu kapsamda, isteğe bağlı olarak araç muayene işlemleri devam etmesine karşın, 3 Nisan 2020 tarihinden itibaren (3 Nisan dahil) üç ay içerisinde muayene süresi gelen araçlarının muayenesini gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitimi olan 3 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirme imkanına sahip.