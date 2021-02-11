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Araç kiralama hizmeti alınacaktır
Siirt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nce 2 adet binek oto şoförsüz ve yakıtsız araç kiralama hizmet alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
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