Arabistan ve Katar deniz ticaretine yeniden başladı

Suudi Arabistanlı yetkililer, 3 yılı aşkın bir aranın ardından Suudi Arabistan-Katar arasındaki deniz ticaretinin yeniden başladığını duyurdu. Demmam kentindeki Kral Abdülaziz Limanı’nın Twitter hesabından, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Suudi Arabistan ve Katar arasındaki deniz ticareti, Katar’daki Uluslararası Hamed Limanı’ndan gelen 27 konteynerle yeniden başladı” sözlerine yer verildi. Körfez krizini sonlandıran 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi, 5 Ocak’ta Suudi Arabistan’ın El-Ula kentinde gerçekleştirilmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, 41. KİK Zirvesi’nde, Katar’a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017’de “terör gruplarını desteklediği” suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı. Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.