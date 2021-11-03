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Ara tatil taleplerindeki artış turizme doping olacak

#Turizm#Ara Tatil#Erken Rezervasyon
Ara tatil taleplerindeki artış turizme doping olacak

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, ara tatile yönelik taleplerde belirgin bir artış olduğunu belirterek, "Özellikle Kapadokya bölgesi ön plana çıktı. Sapanca ve Abant'ın yanı sıra Akdeniz ve Ege bölgelerine olan talep de fazla." dedi.

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı takvimine göre, 15 Kasım Pazartesi günü ile 19 Kasım Cuma günü arasında ara tatil verilecek. Hafta sonları da dahil edildiğinde 9 günü bulacak ara tatili değerlendirmek isteyen tatilciler şimdiden rezervasyonlara başladı.

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Turizm sektöründeki son gelişmelere ve ara tatil taleplerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm hareketlerinin bu yılın ikinci döneminde başladığını, özellikle AB aşı pasaportunun hayata geçirilmesinin ardından ana pazarların aşamalı bir şekilde turistik seyahatlere açılmasının sektöre bir nebze de olsa nefes aldırdığını belirtti.

Ocak-Eylül 2021 döneminde 17,5 milyonu yabancı olmak üzere toplamda 21,5 milyon ziyaretçinin ağırlandığını ifade eden Bağlıkaya, turizm gelirinin ise 16,8 milyar dolara ulaştığını, kişi başı ortalama turizm harcamasının 830 dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Bağlıkaya, bu yılın başında 2021 yılına ilişkin öngörülerini açıkladıklarını anımsatarak, "Turizm hareketlerinin seyri bu beklentilerimize uygun bir şekilde gelişti. Bu sektörün önünü görebilmesi ve önümüzdeki yılı planlaması açısından iyi bir gelişme oldu. 2021 yılını yaklaşık 24 milyon yabancı ziyaretçi sayısı ve 20 milyar doları aşkın bir turizm geliri ile kapatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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Yılın ikinci yarısından sonra başlayan hareketliliğin özellikle ana pazarlarda görüldüğünü aktaran Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temmuz ayı itibarıyla Rusya ve Almanya pazarının açılması hareketliliği artırdı. Bu yıl ülkemize gönderdiği ziyaretçi sayısıyla üçüncü sıraya yerleşen Ukrayna pazarı ise sezonun başından beri açıktı. Ana pazarlarımızdan İngiltere ise geç açılmasına rağmen önümüzdeki sene için ümit veriyor. Ocak-eylül döneminde Rusya’dan 3,4 milyon, Almanya’dan 2,2 milyon, Ukrayna’dan 1,7 milyon ziyaretçi ağırladık. Bu üç pazarı 806 bin kişi ile Bulgaristan ve 708 bin kişi ile İran takip etti. Uzak pazarlar hariç çoğu pazarda bu yıl toparlanma yaşıyoruz. Salgının dünyada kontrol altına alınması ve aşılanma sayılarının artmasıyla birlikte gelecek yıl daha iyi rakamlara ulaşacağımıza inanıyorum."

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Bağlıkaya, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinden edinilen bilgilere göre, kasımdaki ara tatil yaklaşırken, özellikle son bir haftadır ara tatile yönelik taleplerde belirgin bir artış olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki 2 hafta boyunca da bu taleplerin artacağını söylemek mümkün. Acentelerimizin ara tatil dönemine denk gelen satışlarının, günlük satışları içindeki payı giderek artıyor. Uzayan sezon dolayısıyla taleplerin yoğunlaşması, otellerin de müsaitliklerinin giderek azalması nedeniyle tatilcilerin seyahat acenteleri üzerinden rezervasyon yaptırmak noktasında erken davranmaları önem taşıyor." şeklinde konuştu.

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Ara tatiller için en büyük talebin 4 ve 5 gecelik konaklamalı tatil paketlerine olduğunu anlatan Bağlıkaya, ayrıca 2 ve 3 gece konaklamalı kısa tur programlarının da ilgi gördüğünü dile getirdi.

Bağlıkaya, özellikle Kapadokya bölgesinin ön plana çıktığına dikkati çekerek, "Sapanca, Abant gibi büyük kentlere yakın bölgelerin yanı sıra sezonun uzaması ve havaların da iyi olması nedeniyle Akdeniz ve Ege bölgelerine olan talebin de fazla olduğunu gözlemliyoruz. Yurt dışı seyahatlerinde ise öncelikle Kıbrıs talebinin yüksek seyir izlediği görülüyor. Dubai ve Balkan turları da tercihler arasında yer alıyor." diye konuştu.

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"ARA TATİL İÇ TURİZMDE CANLANMAYI BERABERİNDE GETİRECEKTİR"

Firuz Bağlıkaya, okulların açılmasıyla birlikte iç turizm hareketlerinin de doğal olarak yavaşladığını, ancak tatil dönemlerinin turizm sektörü açısından her zaman hareketli dönemler olduğunu söyledi.

Ara tatil dönemlerinin başta çocuklu aileler olmak üzere birçok kesim tarafından ilgi gördüğünü ifade eden Bağlıkaya, ara tatilin iç turizmde her halükarda bir canlanmayı beraberinde getireceğine dikkati çekti.

Bağlıkaya, Akdeniz ve Ege sahillerinde halen yazdan kalma günler yaşanmasının da rezervasyonlara olumlu yansıdığına işaret ederek, "Bu bölgelerdeki tesislerin önemli bir kısmı ara tatil vesilesiyle sezonlarını uzatmaya başladı. Doluluklarını 12 aya yaymak isteyen ve yaz-kış açık olan büyük çaplı tesisler de kasım ayında bu hareketlilikten payını alacaktır." dedi.

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#Turizm#Ara Tatil#Erken Rezervasyon

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