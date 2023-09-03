Ara eleman ana sorun

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, son yıllarda iş dünyasının yaşadığı ara eleman olarak da tabir edilen nitelikli işgücü ihtiyacıyla ilgili olarak çağrı yaptı. Baran, “Robotlar iş yapacağı için insanlar işsiz kalacak diye endişe ederken, nitelikli hatta niteliksiz işgücü bulamaz hale geldik. İşverenler olarak bir araya geldiğimizde konuştuğumuz ilk konu istihdam edecek işçi bulamamak oluyor. Ara eleman olarak tabir edilen kadrolarda çalışacak kişi bulamamak ülkemizin tüm üretim ve hizmet potansiyelini olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.

KAMUNUN ÜCRET POLİTİKASI

Reel sektörün çalışan bulamamasının nedenlerinden birinin de kamunun uyguladığı ücret politikası olduğunu belirten Baran, pandemi süreciyle birlikte sarsılan ekonomik dengelerin tam olarak yerine oturamadığını, dijitalleşmeyle birlikte rekabet alanının genişlediğini ve tüm bunların reel sektörün düşük kârlılık oranlarıyla çalışmasına yol açtığını anlattı. Baran, “Çok düşük kârlılık oranlarıyla faaliyet gösteren özel sektörümüzün ücretleri kamudaki bazı pozisyonların gerisinde kalıyor. İş arayanların beklenti düzeyindeki yükseklik de ne yazık ki ülkemiz gerçekleriyle örtüşemiyor” diye konuştu.

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‘MESLEKİ EĞİTİMİ SEVDİRMELİYİZ’

Türkiye’de mesleki teknik eğitimin yetersizliğine yönelik olumsuz algının öğrencileri teknik eğitimden uzaklaştırdığı yönünde hâkim bir görüş olduğunu ifade eden Baran, “Mesleki ve teknik eğitimin güçlü olduğu Almanya’nın bir sanayi devi olması bu alanın en iyi örneğidir. Bizim çocuklarımıza mesleki ve teknik eğitimi sevdirmemiz gerekiyor. Dünyanın gıpta ettiği bir genç nüfusumuz var ve bunların çoğu kafelerde vakit geçiriyor. En büyük zenginlik kaynağımız atıl bir durumda” dedi. Mesleki ve teknik eğitimde elde edilen becerilerin reel sektörün dinamiğiyle örtüşmesi gerektiğine de dikkat çeken Baran, sektörlerin ihtiyaçlarının iyi analiz edilmesinin eğitim planlamasında faydalı olacağını kaydetti.

‘DEVLET VE ÖZEL SEKTÖRÜN İŞBİRLİĞİ YAPMASI GEREKLİ’

Öğrencilerin yetkinliğini artırmak için iletişim, yabancı dil, teknolojik bilgi, dijital yetkinlik, toplumsal ve vatandaşlık yetkinliği, girişimcilik, kültürel farkındalık ve ifade gibi donanımların öğrencilere kazandırılmasının şart olduğunu dile getiren Baran, “Mesleki eğitim mezunu olan ve iş hayatında başarı sağlamış kişilerden iyi örnekleri, rol modelleri öğrencilerimizle buluşturmamız gerekiyor. Mesleki eğitimin düşük statülü bir eğitim modeli olarak algılanmaması için devlet ve özel sektörün el ele vermesi şart” değerlendirmesinde bulundu.