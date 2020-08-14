Ar-Ge’ye 721 milyon TL yatırdılar

Dünya ticaretinde korumacılık ve yavaşlamanın, KOBİ’lerin küresel değer ve tedarik zincirlerine katılımını zorlaştırdığı bir yıl olan 2019’daki bu artış, 2017’deki yüzde 30.9 ve 2018’deki yüzde 27.8’lik artışlarla kıyaslandığında, üretimden satışlardaki büyüme performansının yavaşladığına işaret etti. Söz konusu oran, aynı zamanda son 3 yılın en düşük artışı olarak dikkati çekti.

PANASONİC İLK SIRADA

İSO İkinci 500’deki 463 şirket, üretimlerinin önemli bir kısmını dış pazarlara da yapıyor. Dolayısıyla üretimden satışların artış hızındaki bu düşüşte, iç pazar kadar dış pazar taleplerindeki bozulma da etkili oldu. 2019 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında üretimden satış büyüklüğüne göre en büyük kuruluş 482 milyon 130 bin lira ile Panasonic Life Solutions oldu. 482 milyon 54 bin liralık satışlarıyla Kervan Gıda ikinciliği alırken, 481 milyon 440 lira ile de AKA Otomotiv üçüncü sırada yer aldı. 2018 yılında 413.7 milyon ile 177.8 milyon TL bandında üretimden satış yapabilen şirketlerin girebildiği İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında bu bant, 2019 sıralamasında 482.1 milyon ila 201.2 milyon TL arasında oluştu.

TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM

İSO İkinci 500’de orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı 2018’de yüzde 21.6 iken, geçen yıl yüzde 24.2’ye yükseldi. Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise 2018’de yüzde 2.1 iken, geçen yıl yüzde 2.2 olarak gerçekleşti. Böylece orta-yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin toplam payı 2018’de yüzde 23.7 iken, 2019’da yüzde 26.4’e yükseldi. Bu artış, KOBİ’lerin teknolojik dönüşüm yolunda ilerleme sağladığına işaret etti.

2017’de 188 olan Ar-Ge yapan kuruluş sayısı, 2018’de 218’e çıkmıştı. 2019’da ise 231 ile en yüksek seviyesine ulaştı. Bu şirketlerin Ar-Ge harcamaları 2019’da yüzde 44.6 artarak 498.6 milyon TL’den 721.2 milyon TL’ye yükseldi. Ar-Ge harcamalarının üretimden satışlara oranı da yüzde 0.36’dan yüzde 0.46’ya çıktı. Söz konusu oranın, ölçüm yapılan dönemin en yüksek seviyesine çıkması ve KOBİ’lerin inovasyon iştahının arttığını göstermesi açısından olumlu olarak değerlendirildi.

UMUT VEREN GELİŞME

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO İkinci 500 araştırmamızın bu yıl bizim için değerli ve umut verici verisi ise teknoloji yoğunluğuna göre katma değer dağılımında orta-yüksek ve yüksek teknolojilerin payının yüzde 23.7’den yüzde 26.4’e yükselmiş olmasıdır. Yine gerek Ar-Ge yapan şirket sayısındaki yükseliş gerekse Ar-Ge harcamalarındaki artış gibi göstergeler KOBİ’lerimizin inovasyon ve teknolojik dönüşüm iştahının arttığını işaret ediyor. KOBİ’lerimiz ihracat, teknoloji ve Ar-Ge’de umut veriyor. Yine de bu konuda daha alınması gereken çok yol olduğunu buradan özellikle vurgulamak istiyorum” dedi.