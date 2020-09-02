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Ekonomi
Haber Giriş: 02.09.2020 - 10:25 | Son Güncelleme:

Apple'ın piyasa değeri FTSE 100'ü aştı

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Apple'ın piyasa değeri FTSE 100'ü aştı
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Apple'ın 2 trilyon dolarlık piyasa değeri FTSE 100 Endeksi'ndeki şirketlerinin toplamını aştı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, İngiltere'nin en büyük halka açık şirketlerinin listelendiği FTSE 100 Endeksi'nin piyasa değerini aşarak önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

iPhone ve iMac'lerin üreticisi bu yıl üstün bir performans gösterdi. Hisse senetlerinin değeri yıl başından beri yüzde 75 yükselen Apple, geçen ay 2 trilyon dolarlık (1.48 trilyon sterlin) piyasa değerine ulaşan ilk ABD şirketi oldu. O zamandan beri Borsadaki yükselişini sürdüren şirket Salı günü 2.268 trilyon doları (1.69 trilyon sterlin) gördü.

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