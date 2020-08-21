Apple’ın değeri 2 trilyon dolara ulaştı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın borsada kazandığı hisse değeriyle ‘dünyanın en değerli otomotiv şirketi’ olmasının ardından teknoloji devi Apple, kazandığı değer ile ‘Dünyanın en değerli şirketi’ unvanını perçinledi. ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk Amerikan şirketi oldu. Yıl başından bu yana hisseleri yüzde 60’a yakın değer kazanan Apple’ın hisse değeri fiyatı, çarşamba günü itibarıyla yüzde 1.2 artarak 467.97 dolara yükseldi. Böylece teknoloji devi Apple’ın piyasa değeri 2 trilyon dolara ulaştı.

Piyasa değeri ilk kez 2 Ağustos 2018’de 1 trilyon doları bulan Apple, Aralık 2019’da Suudi petrol devi Aramco’nun 1.7 trilyon dolarlık piyasa değeriyle halka arz edilmesinin sonrasında “dünyanın en değerli şirketi” unvanını kaybetmişti. Aramco bu gelişmelerin ardından 2 trilyon dolarlık değere ulaşan ilk şirket olma başarısını da göstermişti. ABD’li teknoloji devi bu unvanı geçtiğimiz ay başındaki yükselişi ile birlikte Aramco’dan geri almıştı.

%11 DEĞER KAZANDI

Bu yılın nisan-haziran dönemi bilançosunda üçüncü çeyrek olarak kabul edilen Apple’ın geliri, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 59.7 milyar dolara ulaşmıştı. Aynı dönemde şirketin geçen yılın nisan-haziran döneminde 10 milyar dolar olan net karı da bu senenin aynı döneminde 11.3 milyar dolara yükselerek yüzde 12 artış göstermişti. Şirketin hisse başına kârı ise söz konusu dönemde 2.18 dolardan 2.58 dolara çıkmıştı. Küresel salgına rağmen, Apple son iki çeyrekte son derece güçlü gelirler elde etti ve analistler şirketin iyi zamanlarının yakın gelecekte de devam etmesini bekliyorlar. Apple’ın akıllı telefon ve tablet satışları da aynı dönem itibarıyla artış göstermişti.

TEKNOLOJİ FİRMALARI

Bununla birlikte, Apple’ın en yakın teknoloji şirketi rakipleri, Alphabet, Amazon ve Microsoft da 1 trilyon dolar seviyesini geride bırakmış olsalar da Apple’ı milyarlarca dolar geriden takip ediyorlar. Dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında Apple’ın ardında Aramco yer alıyor. Aramco’nun ardından ise teknoloji firmaları geliyor. Amazon 1.636 trilyon dolar değer ile üçüncü sırada yer alırken, Microsoft 1.587 trilyon dolar ile arkasından geliyor.