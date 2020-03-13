Apple'dan önemli corona virüs kararı

ABD'li teknoloji devi Apple, Çin'de kendi markası ile faaliyet gösteren 42 mağazasının tamamını açma kararı aldı. Apple, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'deki mağazalarını bir aydan uzun süre önce kapatmıştı. Mağazaların kapalı olması nedeniyle Çin'de Apple yarım milyondan az iPhone sattı.