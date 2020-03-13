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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 13.03.2020 - 07:55,Son Güncelleme:/

Apple'dan önemli corona virüs kararı

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Apple'dan önemli corona virüs kararı
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Apple, corona virüs nedeniyle Çin'de kapattığı 42 mağazasını yeniden açıyor.

ABD'li teknoloji devi Apple, Çin'de kendi markası ile faaliyet gösteren 42 mağazasının tamamını açma kararı aldı. Apple, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'deki mağazalarını bir aydan uzun süre önce kapatmıştı. Mağazaların kapalı olması nedeniyle Çin'de Apple yarım milyondan az iPhone sattı.

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