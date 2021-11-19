Dev şirket dönüş tarihini açıkladı... Yeni sistemi duyurdular

Haberin Devamı

Dünyanın en büyük şirketlerinden Apple evden çalışmayla ilgili yeni karar aldı. Apple CEO'su Tim Cook çalışanlarına bir mektup gönderdi ve ofise dönüş planının 2022 Şubat ayına kadar ertelendiğini açıkladı.

Dev şirketin CEO'su evden çalışma ile ilgili ilk ay için haftada bir ya da iki gün ofise gitmeleri gerektiğini duyurdu. Ayrıca şirket 2022 yılının mart ayından itibaren pazartesi, salı ve perşembe günleri için çalışanların ofise geleceklerini de ifade etti.

Söz konusu yeni çalışma planını ise Apple karma çalışma planı olarak belirtiyor.

HENÜZ NETLEŞMEDİ

Apple ve CEO Cook, yüz yüze çalışmanın ne kadar önemli olduğunu vurgularken aynı zamanda çalışma planının da henüz netleşmediği ifade edildi.

Apple ofise dönüş tarihini son aylarda defalarca değiştirmişti. Cook, paylaştığı son notta, çalışan sağlığının şirketin en önemli önceliği olduğunu ve Apple’ın ofise dönüşünü geciktirebileceğini veya maskeler ve sosyal mesafe gereksinimleri konusunda başka değişiklikler yapabileceğini doğruladı.

BİRÇOK ŞİRKET BENZER KARAR ALDI

Haberin Devamı

Microsoft ABD'de yer alan ofisi için hibrit çalışma planını duyurmuştu. Şirket çalışma planında haftalık çalışma saatlerinin yüzde 50 altında evden çalışma yapılabileceğini duyurmuştu.

Öte yandan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg de çalışanlarına yolladığı bilgi notunda bir sonraki senenin en az yarısını uzaktan çalışarak geçireceğini ifade etmişti. Twitter da yaptığı açıklamada herkesin uzaktan çalışmaya devam edebileceğini duyurmuştu.