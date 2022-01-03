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Apple'dan dünyada bir ilk! 3 trilyon dolar...

#APPLE#Piyasa Değeri#Borsa
Appledan dünyada bir ilk 3 trilyon dolar...

ABD merkezli dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple, dünyada 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk halka açık şirket oldu.

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Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple yine bir ilke imza attı. ABD merkezli teknoloji devi, hisse fiyatının 182.86 doları geçmesi ile dünyada 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk halka açık şirket oldu. Apple'ın 2 trilyon dolarlık piyasa değerinden 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması ise iki yıldan kısa sürdü.

Apple'ın 1 trilyon dolarlık piyasa değerinden 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması da yaklaşık 2 yıl sürmüştü. Apple ardından 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması beklenen şirket ise, ABD merkezli bir diğer teknoloji şirketi olan Microsoft’un olması bekleniyor. Microsoft, geçtiğimiz sene haziran ayında 2 trilyon dolarlık piyasa değerini aşmıştı.

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#APPLE#Piyasa Değeri#Borsa

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