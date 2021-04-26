MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriApple'dan ABD'de 5 yılda 430 milyar dolarlık yatırım taahhüdü
GeriEkonomi Apple'dan ABD'de 5 yılda 430 milyar dolarlık yatırım taahhüdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 26.04.2021 - 16:24 | Son Güncelleme:

Apple'dan ABD'de 5 yılda 430 milyar dolarlık yatırım taahhüdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Apple'dan ABD'de 5 yılda 430 milyar dolarlık yatırım taahhüdü

Şirket, gelecek 5 yıl içinde ülke genelinde 20 bin kişilik ilave istihdam yaratmayı hedefliyor.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, ülkedeki yatırımlarını hızlandırdığını, gelecek 5 yılda 430 milyar dolarlık yatırım yapmayı ve 20 bin kişiye istihdam sağlamayı planladığını duyurdu.

Apple'dan yapılan açıklamada, geçen 3 yılda şirketin 2018'de belirlenen 5 yılda 350 milyar dolarlık yatırım hedefinin, önemli ölçüde geride bırakıldığı belirtildi.

Şirketin ülke genelinde doğrudan 2,7 milyon kişiye istihdam sağladığına işaret edilen açıklamada, Apple'ın ABD'deki en büyük vergi mükellefi olduğu, sadece son 5 yılda yaklaşık 45 milyar dolarlık kurumlar vergisi ödediği bildirildi.

Açıklamada, şirketin gelecek 5 yılda 430 milyar dolarlık yatırım yapmayı ve 20 bin kişiye istihdam sağlamayı planladığı kaydedildi.

Söz konusu yatırım hedefi kapsamında Kuzey Carolina'da 1 milyar doların üzerinde yatırım yapılmasının planlandığı belirtilen açıklamada, bölgede yeni bir kampüs ve mühendislik merkezi inşaatına başlanacağı bildirildi.

Açıklamada, Kuzey Carolina eyaleti genelinde okulların ve topluluk girişimlerinin desteklenmesi için 100 milyon dolarlık bir fon oluşturulacağı aktarılarak, altyapı harcamalarına 110 milyon doları aşkın katkı sağlanacağı kaydedildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi