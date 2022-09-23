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Apple yeni model telefonu Türkiye’de satışa çıktı: Sıraya girdiler

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#APPLE#İphone 14#İphone 14 Fiyatı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 13:32

Apple yeni model telefonunu Türkiye’de satışa çıkardı. 30 bin 999 TL ile 57 bin 200 TL arasında değişen fiyatlardan telefon almak isteyenler mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max bugün Türkiye'de satışa çıktı. Satışın ilk gününde Apple Store’larda uzun kuyrukların oluşması dikkat çekti. Yeni model telefon almak isteyen vatandaşlar günler öncesinden rezervasyon yaptı. Rezervasyonlarını oluşturan vatandaşlar gecenin ilk saatlerinden itibaren mağaza önlerinde beklemeye başladı. 30 bin 999 TL ile 57 bin 200 TL arasına değişen fiyatlarla satışa sunulan telefonlar yoğun ilgi gördü.

Telefon almak için erkenden gelen Muammer Aydın, “Yeni modelleri sürekli takip ediyorum. Sabah saat 09.45 gibi geldim. Yaklaşık 3 saatin sonunda telefonu alabildim. Dün akşam lansman sonrasında bir tane aldım ikinciye müsaade etmediler. Bugün ise buraya gelerek eşim için ikinci telefonu aldım” şeklinde konuştu.

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Sabah saatlerinde geldiğini ifade eden bir başka vatandaş ise “Yaklaşık 45 dakika bekledim. Çalışan arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Her sene ilk çıktığı zaman alıyorum. 1 terabaytlık modelini 57 bin TL’ye aldım” diye konuştu.

Apple yeni model telefonu Türkiye’de satışa çıktı: Sıraya girdiler

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#APPLE#İphone 14#İphone 14 Fiyatı

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