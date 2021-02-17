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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 17.02.2021 - 22:10 | Son Güncelleme:

Apple, yeni güncellemeyle 217 yeni emoji getiriyor

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Apple, yeni güncellemeyle 217 yeni emoji getiriyor
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ABD merkezli akıllı telefon üreticisi Apple, iOS 14.5 güncellemesinde 217 yeni emoji getiriyor. Yeni emojilerin cinsiyet ve ten rengiyle ilgili olması dikkat çekti.

 

ABD merkezli akıllı telefon üreticisi Apple, yeni işletim sistemi güncellemesi iOS 14.5 sürümüyle 217 yeni emoji getiriyor. Yeni getirilecek emojilerin çoğunlukla ten rengi ve cinsiyetle alakalı olduğu öğrenildi. Emojiler arasında kirli sakallı erkek ve kadın emojilerinin yanı sıra, homoseksüel çiftler için de emojilerin güncellendiği ifade edildi. Yeni emojiler arasında koronavirüs salgınına dikkat çekmek için aşısı da yer aldı.

Apple, yeni güncellemeyle 217 yeni emoji getiriyor

Apple, yeni güncellemeyle 217 yeni emoji getiriyor

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