Apple şaşırtmadı

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Apple’ın uzun süredir beklenen sonbahar etkinliği pandemi nedeniyle online olarak düzenlendi. Etkinlik kapsamında dikkat çekici birden fazla yeni ürün duyurusu yapıldı. Apple, sonbahar etkinliğini ilk olarak yeni iPad tablet modelleriyle açtı. Karşımıza ilk ses getiren yeni nesil ‘standart’ iPad modeli oldu. Firmanın geniş çerçeveli eski tasarımını devam ettiren 10.2 inç Retina ekranlı ürün, gücünü A13 Bionic işlemciden alıyor, Apple Pencil desteğine sahip, 64 GB başlangıç depolama ile geliyor ve özellikle öğrenciler için iyi bir seçenek konumunda yer alıyor.





İPHONE 13 AİLESİ ‘BİLDİĞİNİZ’ GİBİ

Apple’ın sonbahar etkinliğinde gelen en önemli ürünler elbette iPhone 13 ailesi oldu. Face ID’ye gücünü veren TrueDepth kamera sisteminin yer aldığı ekran çentikleri biraz ufalan iPhone 13 ailesi, baktığımız zaman iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere toplam dört farklı modelden oluşuyor. Burada en çok öne çıkanlar kesinlikle iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max oldu. Bu iki akıllı telefon modeli de, yüksek akıcılık getiren 120 Hz yenileme hızına sahip ProMotion teknolojili yepyeni bir OLED ekranla geliyor. Bu ekran dinamik olarak çalışıyor ve yenileme hızını pil ömrünü korumak adına 10 Hz ile 120 Hz arasında değiştirebiliyor.



Gücünü performansı gerçekten çok yüksek A15 Bionic işlemciden alan iPhone 13 ailesinde kameralar daha iyi hale getirildi. Kamerada en çok dikkat çekenler yine iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max oldu. Ultra geniş açı kameralarıyla 2 cm uzaktan makro yani yakın çekim fotoğraflar ve videolar çekebilir hale gelen “Pro” iPhone’lar, daha geniş diyaframlar ile düşük ışıkta daha iyi fotoğraflar çekiyor ve 77 mm odak uzaklığına sahip yeni telefoto kameralarıyla 3 kat optik zoom sunuyorlar. iPhone 13’lerin video altyapısına ciddi şekilde odaklanan Apple, yeni modellerle birlikte “Sinematik Mod” özelliğini de tanıttı. Bu mod sayesinde videolara sığ alan derinliği ekleniyor ve kadrajdaki yüzler arasında otomatik odak geçişleri sunuluyor. Bu geçişler düzenleme sürecinde de seçilebiliyor.



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ELEŞTİRİLERİN MERKEZİNDE

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Yüksek hızlı 5G destekli iPhone 13 ailesi genel olarak şaşırtmadı ve eleştirilerin merkezinde kaldı. Aynı şekilde Apple Watch Series 7 de yerini aldığı Apple Watch Series 6’ya oranla büyük farklar taşımadığı için sürpriz yapmadı. Etkinlikte her açıdan beğenilen tek model ise yeni iPad mini oldu. Apple sonbahar etkinliğinde yazılım konusuna odaklanmadı. Ancak etkinlikten hemen sonra iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 ve tvOS 15 işletim sistemlerinin 20 Eylül tarihinde destekli her cihaz için ücretsiz olarak indirmeye sunulacağı duyuruldu.

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APPLE WATCH SIZINTILARI YANILTTI

APPLE, sonbahar etkinliğinde iPad’lerden sonra Apple Watch Series 7 akıllı saatinin tanıtımını yaptı. Apple Watch Series 7, sürpriz şekilde Apple Watch Series 6 ile benzer bir tasarıma sahip. Bu sürpriz oldu çünkü ürünün daha farklı, köşeli bir tasarımla lanse edilmesi bekleniyordu. Bu konuda birçok farklı kaynaktan yapılan sızıntıların hepsi yanlış çıktı. Apple tarafından şimdiye kadarki en dayanıklı Apple Watch olarak lanse edilen akıllı saat, çerçeveleri incelttiği için en büyük hep açık retina ekran ile geliyor, yüzde 33 kadar daha hızlı şarj sunuyor ve 41 mm ile 45 mm olmak üzere iki farklı gövde boyutuna sahip. Apple Watch Series 7, alüminyum, titanyum ve paslanmaz çelik gövde malzemeleriyle tasarlanmış ve elbette bağımsız çalışan mobil bağlantılı versiyonları da bulunuyor.



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Etkinlikte en çok ses getiren ürünlerden biri yeni nesil iPad mini oldu. Apple’ın iPad modelleri arasında iPad mini’nin yerin her zaman özel oldu. Ufak ekranlı bu iPad, tek elde yönetilebildiği için her zaman çok sevildi. Ancak mevcut model artık çok eskimişti ve yenilenmesi gerekiyordu. Bu bağlamda beklenen adımı atan Apple, yeni model ile beklentileri fazlasıyla karşıladı. iPad Pro tarzı modern bir tasarımla karşımıza çıkarılan yeni nesil iPad mini, 8.3 inç boyutunda True Tone destekli bir ekran üzerine kuruluyor ve gücünü performansı çok yüksek A15 Bionic işlemciden alıyor. Bağlantı için geniş imkanlar veren USB-C portu ve güç tuşuna entegre Touch ID parmak izi sensörü ile donatılan tablet, Apple Pencil 2 desteğine sahip ve kalemi iPad Pro’lar gibi yan tarafında şarj edebiliyor. 5G desteği en çok dikkat çeken detayları arasında olan yeni iPad mini, tek elde kullanım için alınabilecek en iyi ve en uzun ömürlü tablet modeli olarak etkinliğe damgasını vurdu.



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Apple’ın etkinlikte AirPods 3 kablosuz kulaklık modelini tanıtması da bekleniyordu ancak bu söz konusu olmadı. Apple’ın sonbahar etkinliğinde bir Mac bilgisayar duyurusu da olmadı. Bu ürünlerin son dönemde iddia edilen bir “Kasım 2021” etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu etkinlikte 14 inç ve 16 inç ekranlara, M1X işlemciye ve yeni tasarıma sahip MacBook Pro modellerinin, M1X işlemciye sahip yeni tasarımlı bir Mac mini’nin ve AirPods 3’ün tanıtılması bekleniyor. Ancak AirPods 3’ün kasım ayında kalmadan tanıtılma ihtimali de söz konusu durumda.

DEVRİMSEL YENİLİK

SON Apple etkinliğinin yıldızı yeni iPad mini, iPad Pro tarzı modern tasarımı, güçlü A15 Bionic işlemcisi, Apple Pencil 2 desteği, 5G bağlantı özelliği, güç tuşuna entegre Touch ID parmak izi sensörü ile öne çıkıyor ve 8,3 inç 60 Hz LCD ekranıyla dünyanın tek elde kullanıma uygun en iyi tablet modeli konumunda yer alıyor. 5.799 TL



YENİ STANDART



APPLE’ın yeni donanımda en uygun fiyatlı tablet modeli olan yeni iPad, 10,2 inç Retina ekran üzerine kuruluyor ve yerini aldığı modelden farklı olarak artık en az 64 GB depolama ile geliyor. Gücünü A13 Bionic işlemciden alan uzun ömürlü kullanım vadeden tablet, ana sahne özelliğiyle kişileri video görüşmelerde merkezde tutabiliyor. Bu model özellikle öğrencilere odaklanıyor. 3.899 TL