Apple AB ile anlaştı... Ödeme hizmetleri diğer firmalara da açılacak

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AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, teknoloji şirketi Apple'ın ödeme hizmeti Apple Pay'e yönelik rekabet soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu.

"Komisyon, Apple'ın sunduğu taahhütleri kabul etmeye karar verdi." diyen Vestager, Apple'ın taahhütlerinin Komisyonun mobil cüzdan alanındaki rekabet endişelerini giderdiğini söyledi.

Vestager, "Apple, cihazları ve işletim sistemleri etrafında kapalı bir ekosistem inşa etti. Bu hizmetler arasında mobil ödemeler ve mobil cüzdan olarak adlandırılan uygulamalar da yer almaktadır." diye konuştu.

Komisyonun ön görüşünün, Apple'ın iPhone'larla ödeme yapmak için gereken teknolojiye erişimi kısıtlayarak hakim konumunu kötüye kullandığı yönünde olduğunu anımsatan Vestager, Apple'ın diğer geliştiricileri dışlayarak iPhone kullanıcılarına yönelik yeni ve rakip mobil cüzdanları engellediğini anlattı.

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Vestager, Apple'ın davranışlarının inovasyonu ve tüketicileri olumsuz etkilendiğini belirterek, bunun AB rekabet kurallarına aykırı olduğunu ifade etti.

"Bu endişeleri gidermek için Apple bu yılın başlarında bir dizi taahhütte bulundu." diyen Vestager, verilen 10 yıllık taahhütlerin Apple'ın Avrupa'daki çalışma biçiminde rakip ve müşteriler yararına önemli değişiklikler içerdiğini, güvenlik ve kullanıcı deneyimi açısından bir çözüm sunduğu için Apple'ın taahhütlerini kabul ettiklerini belirtti.

Vestager, "Artık rakipler mağazalarda iPhone ile mobil ödemeler için Apple Pay ile etkin bir şekilde rekabet edebilecek. Tüketiciler, aralarından seçim yapabilecekleri daha geniş, güvenli ve yenilikçi mobil cüzdan yelpazesine sahip olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Apple tarafından sunulan bir mobil ödeme ve dijital cüzdan hizmeti olan Apple Pay, iPhone kullanıcılarının mobil cihazlarıyla ödeme yapmasına imkan sağlıyor.

AB Komisyonu, 2020 yılında Apple'ın ödeme sisteminin Birlik rekabet kurallarına uyup uymadığına ilişkin resmi soruşturma başlatmıştı.

Apple, AB'nin Apple Pay ödeme sistemine ilişkin rekabet endişelerini gidermek için üçüncü taraf mobil cüzdan ve ödeme hizmetlerine erişim izni vermeyi taahhüt etmişti.

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AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor, rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde buna son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

Pek çok şirket, rekabet soruşturmasını sonlandırmak ve yüksek para cezası almamak için AB'ye çeşitli taahhütlerde bulunuyor.