API: ABD petrol stokları 0.95 milyon varil yükseldi

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) verilerine göre, ABD’nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki rezervler 749,000 varil yükseldi.

API verilerine göre, ABD’de benzin stokları ise aynı haftada 867,000 bin varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 1 milyon 33,000 varil azaldı.

API verilerinin açıklanmasının ardından, Aralık teslimi Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 1.55 düşüşle 42.65 dolara ve Kasım teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.84 düşerek 40.67 dolara geriledi.

Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.