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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 11:46 | Son Güncelleme:

API: ABD petrol stokları 0.83 milyon varil düştü

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API: ABD petrol stokları 0.83 milyon varil düştü
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ABD hampetrol stokları, 25 Eylül’de sona eren haftada 830,000 varil azaldı.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) verilerine göre, ABD’nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki rezervler 1 milyon 610,000 varil yükseldi.

API verilerine göre, ABD’de benzin stokları da aynı haftada 1 milyon 620,000 bin varil artarken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 3 milyon 420,000 varil azaldı.

API verilerinin açıklanmasının ardından, Kasım teslimi Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 4.09 düşüşle 40.76 dolara ve Ekim teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 3.89 düşerek 38.99 dolara geriledi.

Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

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