Ape coin nedir?

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BAYC Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ApeCoin’in listeleneceğini duyurdu. ApeCoin’in misyonu “Web3’ün ön saflarında merkeziyetsiz bir topluluk oluşturmayı güçlendirmek için kullanılacak kültür, oyun ve ticaret token’ı” sözleriyle özetlendi.

Yakında piyasaya sürülecek ApeCoin farklı taraflar arasında dağıtılacak. ApeCoin’in resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada BAYC ekosisteminin üyelerine, 17 Mart saat 12:30 UTC’de başlayarak 10.000 jeton tahsislerini talep etmeleri için 90 günlük bir süre verdiğini duyurdu. NFT ile ilişkili jetonlar yalnızca bir kez talep edilebilecek.