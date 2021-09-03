AP’de Gümrük Birliği’ne destek

Raporun ele alındığı oturumda söz alan Bulgar parlamenter Andrey Kovatchev, STA’nın daha faydalı olacağı yönündeki görüşün ardındaki mantığı göremediğini belirterek, “Bu gerekli değil. İki taraf için de yarar sağlayacak olan Gümrük Birliği’nin modernize edilmesidir” dedi. Konunun sadece ekonomik olmadığını jeopolitik ve siyasi boyutunun da bulunduğunu hatırlatan Kovatchev, “Yapmamız gereken elimizdekinin seviyesini düşürmek değil daha güçlü ve modern hale getirmek” diye konuştu. AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor da STA’ya yönelme durumunda bunun Türkiye’nin aday değil üçüncü ülke konumuna gelmesi anlamı taşıyacağının altını çizerek, güncellemenin güçlü demokratik şartlara bağlanmasının en gerçekçi yaklaşım olacağını dile getirdi. İspanyol parlamenter Jordi Canas ise Gümrük Birliği’nden vazgeçmenin politik açıdan katılım sürecinden vazgeçmek anlamına geleceğini ve bunun siyasi sorun yaratacağını söyledi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Başından bu yana Gümrük Birliği’nin güncellenmesine destek veren bir çizgide olan AB Komisyonu da bu yaklaşımını teyit etti. Oturuma katılan AB Komisyonu yetkilisi, Türkiye’nin üye olmadan bu yönde düzenleme yapılan tek ülke olduğunu belirtti ve güncellemenin her iki tarafın da yararına olacağının altını çizdi. Uygulamada yaşanan bazı sorunlara dikkat çeken yetkili, güncellemeye yönelik bazı teknik çalışmaların başlatıldığını hatırlattı.

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