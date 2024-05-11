Antidepresan kullanımı yüzde 75 arttı

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Şahbaz, “Ülkemizde 2013 yılında antidepresan kullanımının yüzde 75 oranında artarak 65 milyon 451 bin 831 kutuya çıktığı göz önünde bulundurulduğunda sadece beden sağlığının değil aynı zamanda akıl ve ruh sağlığının korunması ve sürdürülmesinin ne denli önemli olduğu açıkça görülmektedir. Toplum ruh sağlığı için psikologlarımızın kamuda istihdamının artırılarak bilimsel, önleyici, koruyucu, kapsayıcı ruh sağlığı hizmeti sunulmasını sağlayacak danışan merkezli ve hak temelli bir ruh sağlığı yasasının kazandırılması gerekiyor” dedi.