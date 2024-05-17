×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Antep’in ‘Aile Akademisi’ İstanbul’a örnek oldu

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Aile Akademisi#Fatma Şahin
Antep’in ‘Aile Akademisi’ İstanbul’a örnek oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 07:00

GAZİANTEP’te aile yapısının temellerini güçlendirmek ve küresel tehditlere karşı aileyi korumak amacıyla düzenlenen 2. Uluslararası Aile Sempozyumu sona erdi. Sempozyumun kapanış oturumunda okunan bildirgede Gaziantep Aile Akademisi’nin küresel tehditlere karşı önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekildi.

Haberin Devamı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İstanbul Aile Vakfı Başkanı Ali Rıza Arslan ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ın katılımıyla gerçekleşen sempozyumun kapanış oturumunda Sempozyum Düzenleme Kurulu adına Doç. Dr. Turgay Şirin, Sonuç Bildirgesini okudu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Kurulan hamamlar, hanlar ve külliyeler aslında nasıl bir medeniyetten geldiğimizi bizlere gösteriyor. İşte bu bakış açısıyla baktığımızda bizim yaptığımız bu çalışmaların ne kadar önemli ve kıymetli olduğu ortaya çıkıyor. Her şey ailede başlıyor. Ailedeki ihya duygusunu gençlerimize hissettirmemiz, anlatmamız gerekiyor. Biz aile akademisini bu amaç doğrultusunda hayata geçirdik. Çok beğenildi. Şimdi İstanbul’da da aynı akademinin açılması kararı alındı” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Aile Akademisi#Fatma Şahin

BAKMADAN GEÇME!