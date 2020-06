Antalya'ya Alman akını

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, eşsiz manzarası ve dünyaca ünlü plajlarıyla Alman turistler açısından tatilin vazgeçilmez adresi oluyor.



Denizi, kumu, güneşinin yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm otellerde gerekli önlemler alındı.



Sağlıklı turizm sertifikasıyla hizmet sunan oteller, yeni normalleşme sürecinde hem çalışanlarının hem de misafirlerinin sağlığını korumak için gerekli koşulları sağlıyor.



Kent birçok ülkeden turist ağırlıyor. Bu ülkelerin başında gelen Almanya'dan, Antalya'ya turist ilgisi her geçen yıl artıyor. Alman turistler, turizm sezonunun en iyi yılları arasında gösterilen 2015 sezonunda ise kente rekor ilgi göstermişti.



Rusya Federasyonu'ndan sonra Antalya'ya en fazla turist gönderen ülke olarak Almanya öne çıkıyor. Salgın süreci yaşanmasaydı, sektör temsilcilerinin beklentisi 2020 yılının Türkiye açısından tüm zamanların turist rekorlarının kırıldığı bir yıl olacağı yönündeydi.



AA muhabirinin, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgi göre, kentte 2015'de 3 milyon 148 bin 458 Alman turist tatil yaptı.

Bir sonraki yıl 2 milyon 17 bin 464, 2017'de ise 1 milyon 694 bin 956 Alman turistin geldiği Antalya'yı, 2018'de 2 milyon 319 bin 319 Alman ziyaret etti.

Geçen sene tüm zamanların rekorlarının kırıldığı, toplam 15 milyon 644 bin 108 yabancı turistin ağırlandığı Antalya'ya, 2019'da 2 milyon 673 bin 545 Alman tatil için geldi.



"ALMAN TURİZM SEKTÖRÜ TÜRKİYE OLMADAN AYAKTA KALAMAZ"



Merkezi Almanya'da bulunan bir turizm şirketinin genel müdürü ve merkezi İsviçre'de bulunan Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, AA muhabirine, salgın öncesinde 2 milyon 300 bin Alman'ın, Türkiye'de tatillerini geçirmek için erken rezervasyon yaptırdığını söyledi.



Küresel salgın sürecinde dış uçuşların yapılamaması nedeniyle rezervasyonlarda iptaller olduğunu aktaran Baraner, şunları kaydetti:



"2020 sezonunda Antalya'ya 3,5 milyon, Türkiye'ye ise 6 milyon Alman turist bekleniyordu. Ayrıca, 2020 yılında tüm zamanların Alman turist rekoru

kırılacaktı. En önemlisi Alman turizm sektörü Türkiye olmadan ayakta kalamaz. Ağustos ve eylül dönemini kapsayan, önceden yapılan 600 bin rezervasyon aktif durumda. 1 Haziran'da Türkiye ile Almanya arasındaki dış trafik karşılıklı açılmadığı için sadece bir ayda beklediğimiz, rezervasyonu olan yaklaşık 500 bin Alman turist gelemedi."



Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da 3 milyonu aşkın Alman turistin tercihinin hep Antalya olduğunu belirterek, "Alman misafirlerimiz için Antalya her zaman önemli bir tatil destinasyonudur. Antalya'ya tatile gelmek isteyen Alman misafirlerimiz olduğunu biliyoruz. Her iki ülke için turizm önemlidir." ifadesini kullandı.



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da 2019'u turizmde rekorlarla kapattıklarını hatırlatarak, "Önceden yapılan rezervasyonların hangi ülkeden olduğuna dair Antalya bazında bir istatistik bulunmuyor." dedi.