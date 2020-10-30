Antalya’ya 250 milyon liralık ‘karma’ yatırım

Antalya’nın Konyaaltı sahili, liman bölgesinde temeli geçen eylül ayında atılan ve bünyesinde suit otel, fashion mall, rezidans daire bulunan ‘Fenix Center’ projesine yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi gösterdiği açıklandı.

Projelerine büyük ilgi olduğunu dile getiren Fenix Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Mavi, “Satışa çıkan 100 rezidans dairesinin 43’ünü şimdiden sattık. Metrekare bazında satış oranımız yüzde 50 oldu” dedi.

YABANCI İLGİSİ

İstanbul ve Antalya dışında yabancı yatırımcıların da projeden ev sahibi olduğunu belirten Mavi, “Almanya ve Rusya gibi güneşe hasret ülkelerden gelen müşterilerimiz kadar İsveç, Londra ve Körfez ülkelerinden alıcılarımız da var. Fenix Center, sadece Antalya’nın değil, Türkiye’nin simge yapılarından biri olacak. Hemen önümüzdeki kendi beach’imizden denize girilebilecek” diye konuştu. 250 milyon yatırım yapılan projede 100’ü daire arsa payı sahiplerine ait 200 konut yer alıyor. 1+0’dan 4+1’e kadar daire seçenekleri yer alan projede inşaat sürecinde 1000 kişiye istihdam sağlandı. Proje tamamlanınca da 500 kişiye iş imkanı sağlanacak.

HIZLI AMORTİSMAN

Proje hakkında bilgi veren Eyüp Mavi şunları söyledi:

“Fashion mall konsepti ile modanın başkentleri Milano, New York ve Paris gibi kentlerle yarışan defilelere ev sahipliği yapacağız. Antalya’nın üst gelir grubu turist potansiyeline uygun bir marka karması hazırlıyoruz. Suit otel işletmemizle de Antalya turizmine yeni bir açılım getiriyoruz. Daha önce konut alan bir Alman yatırımcı yılın 1 ayı evi kullanıyor, kalan 11 ay boş tutuyordu. Artık bizden alım yapan bir yatırımcı dairesini suit otel konseptiyle işletmeye verebilecek ve kısa sürede konut kendini amorti edebilecek. Yeni modelimiz şimdiden büyük ilgi görüyor. Hatta emekli Alman müşterilerimiz bir an önce projenin hayata geçmesi için gün saymaya başladı. Bu sistem, yatırımın geri dönüş hızını da çok artıran bir iş modeli.”

İNGİLİZ YATIRIMCI TAMAMINI İSTEDİ

“Bugüne kadar Antalya’daki işlerimizden daire alan müşterilerimizin birçoğu bu projede de yer almak istiyor. Bu memnuniyet göstergesi gurur veriyor” diyen Eyüp Mavi, şunları kaydetti: “İngiltere’den bir yatırımcı tek seferde satışta olan dairelerin tamamını almak için bize teklif verdi. Ancak bizden tek tek konut alanları da düşünerek bir seferde bu satışı yapmadık. Projenin sindire sindire ilerlemesi ve hisse alanlara düzenli kazandırması için her yüzde 10’luk satış sonrası fiyatlarda artışa gidiyoruz. Bu da bu projenin kâr grafiğini düzenli olarak yukarı taşıyor. 2 ay önce 440 bin TL’den başlayan fiyatlarımız önce 490 bin TL’ye şimdilerde ise 590 bin TL’ye yükseldi. Alım yapan müşterilerimiz şimdiden kazançlı durumdalar.”

DÜNYACA ÜNLÜ ŞEF YER ALACAK

Projelerini 2023’ün ilk çeyreğinde tamamlamayı planladıklarını dile getiren Eyüp Mavi, “Fenix Center’ın en büyük cazibe merkezlerinden birisi Michelin yıldızlı restoranımız olacak. Bunun için dünyaca ünlü şeflerle görüşüyoruz” dedi ve şöyle devam etti: “Hemen hepsi bize olumlu dönüş yaptı. Teras katımızda ‘Akdeniz Akşamları’nın en güzel izleneceği köşeyi bu restoran yatırımı için ayırdık. Anlaşma imzalandığı an şefin ismini ve konsepti paylaşacağız.”