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Antalya’da ‘Ukraynalı korsan taksi’ isyanı

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#Antalya#Taksi#Rus
Antalya’da ‘Ukraynalı korsan taksi’ isyanı
Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 07:00

Çoğunluğu Rus ve Ukraynalı 200 bin yerleşik yabancının yaşadığı Antalya’da, Ukrayna-Rusya savaşı sonrası başlayan ticari dönüşüm emlakçılık, kuaförlük gibi mesleklerden sonra taksicilik ve galericilikte de kendini gösterdi.

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Antalya Emlakçılar ve Oto Galericiler Odası Başkanı İsmail Çağlar, Antalya’da yaşayan çok sayıda yabancının kiralık araçlarla taksicilik yaptığını ve bunun sektörü etkilediğini söyledi. 

REKLAM BİLE YAPIYORLAR

“Bu iş çığırından çıktı diyen” Çağlar, “Üyelerimiz yabancıya araç kiralarken kılı kırk yarıyor. Çünkü farklı amaçlarla kiralama yapıyorlar. Uzun dönem araç kiralayıp sonra da Rus ve Ukraynalı müşterilere taksi hizmeti sunuyorlar. Bu işe atılan çok sayıda Rus ve Ukraynalı var. Biz bu durumu ilgili tüm kurumlarla paylaştık. Bu işi yapanlar o kadar rahat ki sosyal medyadan reklamları bile dönüyor” dedi.

YARI FİYATINA TAŞIYORLAR

Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan da, korsan taksicilik yapan yabancıların kendi müşteri portföyünü oluşturduğuna dikkati çekti. Alkan piyasayla ilgili şu bilgileri verdi: “Ne masraf var ne vergi. Durum böyle olunca yarı fiyatına müşteri taşıyorlar. Özellikle Alanya’da bu işi yapan çok fazla insan var. Nasıl bu kadar pervasızca hareket ediyorlar anlamıyoruz.”

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#Antalya#Taksi#Rus

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