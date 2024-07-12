Antalya’da turizm zirvesi hazırlığı

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GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, “Turizm sektörü her güne aynı inanç ve yepyeni bir heyecanla uyanan bir sektör. Biz bu heyecana ve inanca hizmet etmek üzere 6 yıl önce ATF serüvenimize başladık. 6 sene içerisinde yurtdışından 10 bin üzerinde seyahat acentesi ve 60 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi ağırladık. Türkiye’nin, sadece profesyonellere hizmet eden ilk turizm fuarı olduk. Amacımız, Türkiye’de ve dünyada turizm sektörünün gelişimi için bilgilerin, insanların, şirketlerin, hatta kıtaların arasında; farkındalığı gelişmiş olanlar için yepyeni ve verimli köprüler kurmak. ‘Turizm memleket meselesidir’ söylememizi 2019 yılından, ATF serüvenimizin başından beri tekrarlıyoruz. Buna bir şey daha eklemek istiyorum. Turizm memleket meselesidir; memleket, Türk turizmcinin olduğu her yerdedir. Hedefimiz; ATF ile fuarcılık alanında, özellikle turizm özelinde uzmanlaşmış bir dünya markası yaratmak. Bununla dünya turizmcileri için yepyeni perspektifler, çözümler üreteceğiz. Antalya Turizm Fuarı’ndan sonra Afrika Turizm Forumu ile de bu yolda ilk adımlarımızı attık” diye konuştu.