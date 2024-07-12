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Antalya’da turizm zirvesi hazırlığı

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#Antalya#Turizm#Antalya Turizm Fuarı
Antalya’da turizm zirvesi hazırlığı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 07:00

Bu sene altıncısı düzenlenecek ATF-Antalya Turizm Fuarı, 23, 24, 25 Ekim 2024 tarihlerinde Antalya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yoğun katılım ve ilgi sebebiyle bu yıl ilk kez üç günlük programla hazırlanan ATF24 Türkiye’de, 30 bin profesyonel ziyaret öngörülüyor.

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GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, “Turizm sektörü her güne aynı inanç ve yepyeni bir heyecanla uyanan bir sektör. Biz  bu heyecana ve inanca hizmet etmek üzere 6 yıl önce ATF serüvenimize başladık. 6 sene içerisinde yurtdışından 10 bin üzerinde seyahat acentesi ve 60 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi ağırladık. Türkiye’nin, sadece profesyonellere hizmet eden ilk turizm fuarı olduk. Amacımız, Türkiye’de ve dünyada  turizm sektörünün gelişimi için bilgilerin, insanların, şirketlerin, hatta kıtaların arasında; farkındalığı gelişmiş olanlar için yepyeni ve verimli köprüler kurmak. ‘Turizm memleket meselesidir’ söylememizi 2019 yılından, ATF serüvenimizin başından beri tekrarlıyoruz. Buna bir şey daha eklemek istiyorum. Turizm memleket meselesidir; memleket, Türk turizmcinin olduğu her yerdedir. Hedefimiz; ATF ile fuarcılık alanında, özellikle turizm özelinde uzmanlaşmış bir dünya markası yaratmak. Bununla dünya turizmcileri için yepyeni perspektifler, çözümler üreteceğiz. Antalya Turizm Fuarı’ndan sonra Afrika Turizm Forumu ile de bu yolda ilk adımlarımızı attık” diye konuştu. 

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#Antalya#Turizm#Antalya Turizm Fuarı

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