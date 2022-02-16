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Antalya'da turiste vergi tartışması

#Vergi#Konaklama Vergisi#Ekonomianasayfa
Antalyada turiste vergi tartışması

Yeni turizm sezonuna hazırlanan Antalya’da ‘konaklama vergisi’ tartışması yeniden başladı. Daha önce yerel yönetimlerin de gündeme taşıdığı taleple ilgili özel bir rapor hazırlayan Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, dünyada hangi ülkelerin turistten ne kadar vergi aldığını derledi, önerilerini turizm birlikleri ile paylaştı.

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Ülkelerin turizm destinasyonlarına destek vermek adına ‘şehir vergisi’, ‘konaklama vergisi’ ‘ekolojik vergi’, ‘yatak vergisi’, ‘resort vergisi’ gibi adlarla turistten vergi aldığını kaydeden Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, “Dünyanın birçok turizm bölgesinde yetişkin bir turist her bir geceleme için o şehrin yerel yönetimi veya devletine verilmek üzere otel resepsiyonuna cüzi bir ödeme yapıyor. Hatta bazı ülkelerde yerli turistlerden de bu ücret alınıyor. Örnek Almanya. Hamburglu bir turist Berlin’de bir otelde konaklıyorsa geceleme vergisi ödüyor” dedi.

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TURİST SORUN ETMEZ
Türkiye’nin turistin tepkisinden çekindiği için konaklama vergisini gündeme almadığını savunan Yavuz, “Böyle bir uygulamanın sektöre bir darbe vuracağını düşünüyoruz. Oysa durum öyle dert edilecek gibi değil. Dünyadaki örnekleri inceleyince endişeleriniz uçup gidiyor. Türkiye’ye turist olarak gelen neredeyse bütün turistlerin ülkelerinde çeşitli adlar altında turizme destek vergisi alınıyor” diye konuştu.

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#Vergi#Konaklama Vergisi#Ekonomianasayfa

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