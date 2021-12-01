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Antalya'da turist sayısı 9 milyona yaklaştı

#Antalya#Turizm#Turist
Antalyada turist sayısı 9 milyona yaklaştı

Antalya'ya 1 Ocak- 30 Kasım'da gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 163 artışla 8 milyon 896 bin 985 oldu. Kasım ayında, İngiliz turist rekoru kırıldı.

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Antalya turizminde, koronavirüs salgını nedeniyle kötü geçen 2020 yılının ardından 2021'de ciddi toparlanma süreci yaşanıyor.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, kentte 2021 yılının sona ermesine 1 ay kala, 9 milyon turist sayısına yaklaşıldığı kaydedildi.

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Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla kente gelen turist sayısının açıklandığı verilere göre, kasım ayında özellikle İngiltere'den gelen turist sayısında rekor kırıldığı belirtildi.

Turizmde rekorlar yılı olarak değerlendirilen 2019'da, İngiltere'den 19 bin 36 İngiliz turistin geldiği kasım ayında, bu yıl 20 bin 223 İngiliz turist rakamına ulaşıldı.

Antalyada turist sayısı 9 milyona yaklaştı

8 MİLYON 896 BİN TURİST GELDİ

Antalya'nın 'deniz-kum-güneş' turizminin yanı sıra doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri, spor ve kongre merkezleriyle turizmin gözdesi olduğu belirtilen açıklamada, “Pandemi dönemi devam etmesine rağmen şehre gelen yabancı misafir sayısındaki artış devam ediyor. Geçen yılı yaklaşık 3.5 milyon turistle kapatan Antalya'da aşılama çalışmaları, Güvenli Turizm Sertifikasyonu ve tesislerdeki sıkı salgın tedbirleri, turizmi olumlu anlamda etkiledi. Geçen yıl Ocak-Kasım ayları arasında 3 milyon 377 bin 910 kişinin ziyaret ettiği Antalya'yı, bu yıl aynı dönemde 8 milyon 896 bin 985 kişi ziyaret etti. Ocak ayından bugüne Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 163 artış gösterdi" denildi.

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TURİSTİN YÜZDE 41'İ RUSYA'DAN

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Ocak-kasım aylarını kapsayan 11 aylık dönemde, Antalya'ya en çok turist, 3 milyon 543 bin 314 ile Rusya'dan geldi. Toplam turist sayısında Rus turistlerin payı, yüzde 41 olurken, 1 milyon 268 bin 362 turistle Ukrayna, 1 milyon 223 bin 158 turistle Almanya ve 412 bin 978 turistle Polonya takip eden ülkeler oldu.

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#Antalya#Turizm#Turist

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