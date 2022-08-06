Antalya'da otellerde boş yastık bile kalmadı!

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Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Antalya'da, iki yıllık pandemi sürecinin ardından hem yabancı hem de yerli turist akını yaşanıyor. Turizm sektörü temsilcileri, özellikle beş yıldızlı ve 'deluxe' otellerde ağustos ayı rezervasyonlarının tamamen dolduğunu, eylül ayı ortalarına kadar da doluluğun sürdüğünü, yer bulmanın çok zor olduğunu açıkladı.
YABANCI TURİST SAYISI 7 MİLYONU AŞTI
Antalya’ya, temmuz sonu itibarıyla sadece hava yoluyla 7 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97 artışla 6 milyon 711 bin yabancı turist geldi. 4 Ağustos itibarıyla toplam yabancı ziyaretçi sayısı ise 7 milyon 12 bine ulaştı.
GÜNLÜK 80-90 BİN GİRİŞ
Kentteki turizm hareketliliğiyle ilgili 50'nin üzerinde otelle görüşerek araştırma yapan tur operatörü sahibi turizmci Recep Yavuz, Antalya'da günlük girişlerin 80-90 binleri bulduğunu kaydetti. Avrupa, Rusya, Orta Doğu, İskandinav pazarlarından ciddi yoğunluk yaşandığını belirten Yavuz, “Yurt dışından gelişlere, yerli tatilcilerin de katılımıyla Antalya otellerinin özellikle ağustos ayında tamamen dolu olduğunu söyleyebiliriz. Hatta 5 yıldızlı, 'deluxe' otellerin eylül ayında dahi kontenjan veremediğini görüyoruz" dedi.
KARŞILANAMAYAN TALEPLER EGE'YE KAYDIRILIYOR
Birçok otelde yoğunluk nedeniyle karşılanamayan taleplerin başka bölgelere yönlendirilerek çözülmeye çalışıldığını anlatan Yavuz, “Antalya otelleri, şu anda 2019 sayılarında ilerleyen yoğunlukla karşı karşıya. Antalya'da Kundu, Lara, Belek, Side ilk dolan bölgeler. Sonrasında Alanya, Kemer ve Ege'ye doğru dağılım oluyor. Ege'nin durumunu da Antalya'daki otellerin doluluğu belirliyor" diye konuştu.
DOLULUKLAR ÇOK İYİ GİDİYOR
Rusların ödeme ve uçak sorunlarının çözümüyle hareketlilik artmasına karşın, alternatif pazarlardaki yoğunluk nedeniyle oda-kapasite sorunu yaşandığını anlatan Çağlar, “Odalarımızı Ruslara veremedik, onun yerine alternatif pazarlara verdik. Bu önümüzdeki 1 ay daha devam edecek. Eylül sonu gibi tekrar gözden geçireceğiz. Ama doluluklar maşallah diyelim, çok iyi gidiyor. Avrupa pazarı pandemi sürecinde iki yıl çok gelemedi, bu sene beklediğimiz kadar geldi. İngiltere pazarı canlandı. Ama çok enteresan bir yıl yaşıyoruz. Normalde otellerin önceki yıllarda pazarları İngiltere, Almanya, Rusya iken bu sene hemen her pazardan eşit derecede, eşit oda sayılarında misafir konaklatıyoruz" diye konuştu.
YEPYENİ MİSAFİR PORTFÖYÜ
Pazar çeşitliliğine kendi otellerinden örnek veren Çağlar, “Bizim yaklaşık 7 ana marketimiz oldu. İskandinav ülkeleri, İngiltere, Almanya, Türkiye, İsrail, Orta Doğu, Rusya. Bunların hepsi eşit düzeyde, sektördeki tüm otellerde de bu şekilde yansıdı. Bu misafir çeşitliliği eylül ortasına kadar devam edecek. Eylül sonrası çoğu ülkede okullar başlıyor, mevsimler değişiyor. Avrupa pazarının biraz daha ağırlık kazanacağı gözüküyor. İyi bir sezon geçiyor, güzel bir yoğunluk oldu. Yepyeni bir misafir portföyüyle karşı karşıyayız. Bu güzel günler inşallah devam eder. Sezon da uzadı, Kasım 15'ine kadar devam edecek hareketlilik görünüyor" ifadelerini kullandı.