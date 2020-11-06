Antalya'da Kovid-19 sürecinde de yabancı sermayeli firma sayısı arttı

Turizm ve tarım sektörleriyle ön plana çıkan Antalya, yabancı şirketlerin de tercih ettiği iller arasında bulunuyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) verilerine göre, kentteki yabancı sermayeli şirket sayısı 4 bin 142'ye ulaştı. Ocak-ekim döneminde 378 yabancı firma, Antalya'da faaliyet göstermeye başladı.

KENT, 10 AYDA 5 KITADAN YATIRIMCI ÇEKTİ

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da yapılan yabancı sermayeli şirket yatırımlarının Kovid-19'a rağmen arttığını söyledi.

Antalya'nın dünya genelinde tanınan bir kent olduğuna dikkati çeken Çetin, yabancı sermayeli yatırımlarda bunun etkisinin görüldüğünü belirtti.

Çetin, kentin dünyanın her yerinden yatırımcı çektiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Bu süreçte Çin'den Peru'ya, Rusya'dan Gambiya'ya kadar 54 farklı ülkeden yatırımcı Antalya'ya duydukları güvenle şirket açılışlarını gerçekleştirdi. 10 ayda 7 kıtanın 5'inden yatırımcı aldık. Güney Amerika'da Kolombiya'dan, Afrika'da Nijerya'ya, Asya'da Güney Kore'den, Avrupa'da Fransa'ya, Kuzey Amerika'da Kanada'ya kadar dünyanın dört bir yanından yatırımcılar kentimizi tercih ediyor."

Bu yıl faaliyete başlayan 378 yabancı sermayeli firmanın 66'sının İran, 50'sinin Rusya ve 45'inin Almanya'dan olduğunu belirten Çetin, yeni yatırımların yüzde 42'sini bu 3 ülkeden firmaların oluşturduğunu ifade etti.

Çetin, İran, Rusya ve Almanya'nın dışında ilk 10'da Ukrayna, Hollanda, Azerbaycan, Kazakistan, Ürdün, Irak, Fransa ve Pakistan'ın yer aldığını bildirdi.

108 ÜLKEDEN YATIRIMCI ANTALYA'DA

"108 ülkeden yatırımcı çektiğimizi söyleyebiliriz. Pandemi sürecinde bile Antalya'nın yabancı yatırımcı çekiyor olması kentimizin geleceğine olan güvenin en açık göstergesidir." diyen Çetin, şunları kaydetti:

"Antalya'ya gelen turistlerin büyük bölümünü oluşturan Ruslar, yabancı sermayeli firmalar sıralamasında da ilk sırada yer alıyor. Toplam 4 bin 142 yabancı yatırımcının 592'sini Rusya sermayeli üyelerimiz oluşturuyor. Bu tablonun oluşmasında turizm sektörünün büyük etkisi var. Yatırımcı sayısında Rusya'yı 531 şirketle Almanya, 439 şirketle İran sermayeli firmalar takip ediyor. Oda bünyesinde 49 sektörün tamamında yabancı sermayeli firma bulunuyor. Antalya'daki yabancı yatırımların sektör tercihlerinde toptan gıda, gayrimenkul ve seyahat acenteliği öne çıkıyor. 439 firma toptan ve perakende gıda dağıtımı ve pazarlama sektöründe, 339 firma gayrimenkul, 312 firma da seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteriyor."

Çetin, inşaat, restoran ve eğlence, tarımsal ürün ticareti, otel ve benzer konaklama yerleri, tekstil, uzmanlaşmış destek hizmetleri ve taşımacılık sektörlerinin ilk 10'da yer aldığını söyledi.

Yatırımların yüksek katma değerli, teknolojinin yoğun kullanıldığı sektörlerde daha fazla artması için Antalya 4.0 vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Çetin, "İnanıyorum ki ilerleyen dönemlerde bu sayılar katma değeri yüksek sektörlerde yoğunlaşarak ve katlanarak artmaya

devam edecektir." dedi.