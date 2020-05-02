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Ekonomi
İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 02.05.2020 - 09:34,Son Güncelleme:

Antalya'da ilginç çözüm! Sokağa çıkma yasağında bakın ne yapıyorlar...

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Antalya'da ilginç çözüm! Sokağa çıkma yasağında bakın ne yapıyorlar...
Kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde yaz- kış karavancıların yaşadığı bölgede karavancılar, koronavirüs salgını nedeniyle komşularından uzak izole günler geçiriyor.
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ANTALYA'da karavancılar, koronavirüs salgını nedeniyle 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında günlerini karavanlarında izole olarak geçiriyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline yakın bir konumda toplanan karavancılardan kimi kedisiyle oyun oynuyor, kimi de ud çalarak komşularına müzikle moral veriyor.

 

 

 

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