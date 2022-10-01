Antalya'ya gelen turist sayısı 11 milyonu geçti

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Turizmin başkenti Antalya’da turizm verilerindeki artış yüzleri güldürmeye devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 11 milyonu aştı.

Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya’da 2022 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor. Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı Antalya’da pandemi sürecinin ardından hareketlilik yüzleri güldürüyor.

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 11 milyon 27 bin 94 olarak gerçekleşti.

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2022 İLK 9 AYINDA 2021’İN YILLIK TURİZM VERİLERİ GEÇİLDİ

Ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin Başkenti" olarak nitelendirilen Antalya’da 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın 1 Ocak-30 Eylül dönemine göre büyük artış gösterdi. 2021 yılını 9 milyon turist ile kapatan Antalya, 2022 yılının 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısında 11 milyonu aşarak 2021 yılı verilerini geride bıraktı.

GEÇEN YILA GÖRE 9 AYLIK ARTIŞ YÜZDE 57, EYLÜL ARTIŞI İSE YÜZDE 15

2022 yılının 1 Ocak-30 Eylül döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artış kaydetti. 2021 yılı eylül ayında 1 milyon 732 bin 304 yabancı turistin ziyaret ettiği Antalya’yı bu yıl 1 milyon 989 bin 154 kişi ziyaret etti. 2022 yılı eylül ayında Antalya’yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı yüzde 15 artış gösterdi.

"BU YILKİ VERİLER, 2020 VE 2021'İN AYNI DÖNEMİNİN TOPLAMINI GEÇTİ"

Antalya, 2022 yılının 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından 2020 ve 2021 yılının aynı döneminden fazla turist ziyaret etti. Şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 Ocak-30 Eylül arası sırasıyla 2020’de 2 milyon 572 bin 314 kişi, 2021’de 7 milyon 16 bin 284 kişi ve 2022 yılında ise 11 milyon 27 bin 94 kişi olarak gerçekleşti. 2022 yılında son iki yılın aynı dönemine göre şehri hava yoluyla 1 milyon 438 bin 496 turist daha fazla ziyaret etti.

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RUSYA VE ALMANYA LİDER

2022 yılında Antalya’yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından Ruslar birinci, Almanlar ise ikinci sırada yer alıyor. 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında Antalya’ya en çok turist 2 milyon 339 bin 536 ile Rusya’dan geldi. Rusya’yı 2 milyon 195 bin 860 turistle Almanya, sonra da 952 bin 246 turistle İngiltere takip etti. Dokuz aylık periyotta hava yoluyla Antalya’ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, İsrail, Çek Cumhuriyeti ve Danimarka oldu. 11 milyon 27 bin 94 kişinin ziyaret ettiği Antalya’da milletlerin yüzdelik dağılımı ise; Rusya yüzde 22,18, Almanya yüzde 20,82, İngiltere yüzde 9,03, Polonya yüzde 6,35 ve Hollanda yüzde 3,57 olarak gerçekleşti.