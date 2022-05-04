Antalya’da bayram hareketliliği: Doluluk yüzde 80’e ulaştı

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Ramazan Bayramı nedeniyle hareketlilik yaşanan turizm kenti Antalya’da otellerdeki doluluk oranları yüzde 60 ila 80 arasında gerçekleşti. 3 günlük bayram tatilinin hafta sonuyla birlikte 5 gün oluşu, pandemi nedeniyle uzun süredir tatillerini erteleyen vatandaşların adresini Antalya yaptı. Otellerin toplam kapasitesinin yüzde 30 ila 50’si iç pazarla, geri kalan yüzde 30’luk kısmı ise yabancı pazardan gelen turistlerle doldu. Kısa olmasına karşın yaşanan hareketlilik turizmcileri sevindirirken, talepteki sebep ise Covid-19’un gündemden düşmesi ve insanlardaki birikmiş tatil özlemi olarak görülüyor.

"3 GÜNE GÖRE İYİ"

Bayram tatillerindeki talep artışının tatil uzunluğuyla bağlantısı olduğunu ifade eden Nirvana Hotels'in Group CEO'su Korhan Alşan, bu yıl 9 gün beklenen tatilin resmi olarak 3 günde kalması ile okulların açık oluşunun, daha yüksek olacak bir talebi düşürdüğüne dikkat çekti. Buna rağmen otellerde iç pazarda hareketlilik yaşandığına işaret eden Alşan, “Otellerin toplam kapasitelerinin yüzde 30-50 iç pazarla dolmuş oldu. Geri kalan kapasitenin de yüzde 30 civarı yabancı pazarlarla doldu. Bu noktada genel olarak Antalya bölgesi için yüzde 60-80 arası doluluklara ulaştı. Yine de 3 güne göre iyi” dedi.

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"ÇİFTE BAYRAM PSİKOLOJİSİ OLUŞTURDU"

Pandeminin gündemden düşmesinin oluşan hareketlilikte etkili olduğunu aktaran Alşan, “Daha sezon yeni yeni açılıyor. Bu dönemde normalde iç pazarda talep olmuyor. Kısa bir tatile göre beklentimin üzerinde gördüm. Bunun sebebini Covid-19’un gündemden düşmesine bağlıyorum. Coivd-19’un gündemden düşmesiyle bayram tarihinin çakışması, tatil tüketicisinde çifte bayram psikolojisi oluşturdu. İnsanlarda birikmiş bir özlemi vardı. Bu sevindirici ve güzel bir gelişme” ifadelerini kullandı.

"2019 REZERVASYONLARININ İLERİSİNDE SEYREDİYOR"

Alşan, yaz tatili için iç pazardaki rezervasyonların sürdüğünü de belirterek, "Rezervasyonlar 2019 yılının bile yüzde 10 ila yüzde 20 üzerinde seyrediyor. Bu da son derece önemli ve güzel gelişme” diye konuştu.

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"SEZON İÇİN CİDDİ BİR BAŞLANGIÇ OLDU"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Ferit Turgut ise, vatandaşların tatil dönemini iyi kullandıklarını söyledi. Antalya’da otel ve pansiyonlardaki doluluğun yüksek olduğunu belirten Turgut, “Sadece turizmciler değil tüm sektörler pay alıyor. Sezon için ciddi bir başlangıç oldu. Herkese moral oldu” dedi.