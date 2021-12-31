Antalya Valisi Yazıcı: Yapılanlar bizi zirveye taşımaya devam edecek

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HÜRRİYET Gazetesi’nin Sevil Smile Studio, Turkish Medikal, Sanitas Spa-Wellnes, İşbir Yatak ve Anfaş sponsorluğunda Antalya’da dün düzenlediği ‘Sağlık Turizmi Zirvesi’ geniş katılıma sahne oldu. ‘Sağlık Turizmi Zirvesi’ne Vali Ersin Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Sağlık İl Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Batı Akdeniz İş İnsanları Derneği Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı Abdullah Erdoğan, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köken, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

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STANDARTLARIN ÜZERİNDE

Gençlik dönemlerinde dinlediği hikâyelerin Türkiye adına çok hoş olmadığını anlatan Vali Ersin Yazıcı, Hep Almanya, Amerika, İngiltere’de sağlıkla ilgili problemlerimizi gidermek için insanlarımızın oraya gittiği, tedavi olduğu, bu kötü hikâyelerle büyüdük. İyi ki Akdeniz Üniversitesi var, şimdi herkes bize geliyor. Dünya çapında bir üniversitemiz var, son 20 yıldır sağlıkta yapılanlar şükürler olsun ki bizi bu noktaya getirdi. Şimdi neyi tartışıyoruz, 700 bin geldi, daha fazla gelmeli. Gelecek, çok daha fazla gelecek, çünkü Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere tüm sağlık sektörü, üniversiteler, özel sektör dünya standardının üstüne çıktı. Dolayısıyla başkaları bize gelecek” dedi.

BAŞKALARININ HİKÂYELERİ

Bugünkü gençlerin çok şanslı olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, Biz bu konuda hep olumsuz hikâyelerle büyüdük. Hep gözümüzde Almanya’da, Amerika’da, Houston’da, Londra’daki bilmem ne hastanesi, orada ameliyat olan, tedavi gören, estetik olan devlet büyükleri, sanatçılar ya da başkalarının hikâyelerini dinledik. Almanya’da çalışan büyüklerimiz, özlemle vatanına geldiğinde, ‘Hayır ben burada hastaneye gitmem, şu eksik, bu eksik, Almanya’ya döndüğümde tedavi olacağım’ cümleleri kuruyordu bize. Zannetmiyorum bugün hiç kimse bu türde bir cümleyi gençlerimize kurmuyordur. Çok mutluyum bu yüzden” diye konuştu.

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TÜRKİYE ÖRNEK GÖSTERİLECEK

Sağlık Bakanlığı’nın bizi getirdiği dünyadaki seviyenin yukarı doğru devam edeceğini dile getiren Yazıcı, üniversitelerimiz ve hele Akdeniz Üniversitemizin dünya çapındaki güzel örnek ve uygulamaları bizi zirveye taşımaya devam edecektir. Sevgili gençler siz çocuklarınıza daha güzel hikâyeler anlatacaksınız. ‘Herkesin buraya geldiği, burada tedavi olduğu, Türkiye’yi örnek gösterdiği, sağlıkla ilgili sorunlarını gidermek için insanların Türkiye’yi tercih ettiği yılların başladığı gençliğiyiz’ diye anlatacaksınız. Kendimize güveniyoruz, güvenmeye devam edeceğiz” dedi.

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DAHA İYİ RAKAMLAR

Sağlıkta alınan yolu saatlerce anlatabileceğini de ifade eden Yazıcı, şöyle devam etti: Akdeniz Üniversitesi’nde şöyle bir ameliyat oluyormuş’ diye dünyanın her yerinden insanlar geliyor ve gelmeye de devam edecek. Sağlıkla turizmin aynı anda hizmet verebileceği en özel ildeyiz. Turizmin tartışmasız başkentiyiz, her manada da lideri ve önderiyiz. Dolayısıyla sağlıkla turizmi, imkanları birleştirdiğimizde bu konunun çok daha güzel olacağı ve bizi çok daha mutlu eden rakamlara ulaşacağına inancım tamdır.”

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TÜRKİYE İLK 10 ÜLKE ARASINDA

USHAŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, kovid döneminde güçlü sağlık altyapısıyla Türkiye’nin birçok ülkeye göre başarılı bir sınav verdiğini, en ağır sınavlardan başarıyla geçen sağlık sisteminin sağlık turizmine de katkı sunduğunu söyledi. Türkiye’de sağlık turizminin 2000’li yıllarda başladığını belirten Kılıçkaya, Son 10 yılda artan ve 2019’da zirve yaparak yaklaşık 700 bin sağlık turisti ve 1 milyar doların üzerinde ciro yapan bir sektör. 2020’de pandeminin etkisiyle yarıya düşüş var ama 2021 yılında çok güçlü bir toparlanma, geriye dönüş var ve bu artışın süreceğini öngörüyoruz. Türkiye insan gücü kalitesi, modern tıbbi teknolojisi, coğrafi konumu, uygun tedavi maliyetleri ve etrafındaki ülkelerle kültürel benzerliği, doğal kaynakları ve iklimin sağladığı avantajlarla dünyada ilk 10 ülke arasında. Bazı branşlarda estetik cerrahi, saç ekiminde bir numarayız. Ama kat edeceğimiz daha çok mesafe var. USHAŞ’ın misyonu da Türkiye’yi sağlık turizminde en başarılı noktaya getirmek ve yıllık gelirimizi de 10 milyar dolar seviyelerine ulaştırmak” dedi.

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KİŞİ BAŞI HARCAMA 1900 DOLAR

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, global ölçekte sağlık turizmi hacminin yaklaşık 100 milyar dolar hesaplandığını belirterek, Ülkemiz sahip olduğu coğrafi avantajlardan dolayı dünyanın ilk 10 ülkesinden biri haline geldi. Sağlık turizminde ziyaretçi sayısı 2021’de ocak ve eylül ayları arasında 370.3 bin, gelir de eylül ayına kadar 704.3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tespitlere göre, sektörde kişi başı harcama yaklaşık 1900 dolar olarak hesaplanıyor. Ancak hesaplanamayan gerçek rakamın 10 bin dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Ülkemize gelen misafirlerin en çok tercih ettikleri alanlar estetik, saç ekimi, kalp cerrahisi, ortopedi, onkoloji ve tüp bebek tedavisi” diye konuştu.

‘DESTİNASYONLAR YÖNÜNÜ KENDİ ÇİZMELİ’

KOLAY çözülebilecek sorunların büyüdüğünü, kurumlar, bakanlıklar arasında oturulup bir masada bir saatte çözülebileceğini dile getiren ATSO Başkanı Davut Çetin, O kadar büyük bir pasta, 100 milyar dolar deniyor. Türkiye’nin aldığı 860 milyon-1 milyar dolar para. 10 milyar dolara çıkma potansiyeli var. Turizm gelirlerinin neredeyse dörtte birine gelecek sadece sağlık turizmi. Elimizde dünyada marka üniversite hastanesi var ama pazarlayamıyoruz. Bu işin en önemli ayaklarından biri acentalar, tanıtımı biraz da onlar yapacak, bu işin içine dahil edemeyince bir ayak eksik kalıyor. Aracı kurumları da desteklememiz lazım. Tanıtımda Türkiye Turizmini Geliştirme Ajansı (TGA), Antalya 100 birim destek veriyorsa lütfen bunun 25 birimini Antalya’da bıraksınlar. Diş mi, SPA, estetik mi, organ nakli mi lütfen bizi rahat bıraksınlar kendi tanıtımımızı yapalım. Çünkü her destinasyonun farklı tanıtması gereken şeyler var. Yönünü biraz da destinasyonlar kendi çizmelidir” dedi.

‘BEKLEME SÜRELERİ ÇOK KISA’

İL Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, sağlık turizminde pahalı hizmet sunulduğu yönünde şikayetler aldıklarını belirterek, ‘niye bizi tercih ediyorlar’ noktasında ise çok kaliteli hizmet verilmesinin yanısıra bekleme sürelerinin çok kısa olduğunu söyledi. Avrupa’da 2-3 hafta beklemek gerekirken, burada günde birden fazla hekime ulaşma kolaylığı sağlandığını belirten Başıbüyük, gözden kaçırılan bir nokta olarak da turistin sağlığı konusunu gösterdi. Avrupa’da toplam nüfusun yüzde 25-30’unun acil servise başvurduğunu anlatan Başıbüyük, Antalya’ya bu yıl 9 milyon civarında turist girişi oldu. Bunların 2- 2.5 milyonuna bizim ertelenemez sağlık hizmeti sunumu yapmamız gerekiyor. Her sene gelenlerin 25-30’u, ertelenemez sağlık hizmeti için bize başvuracak. Geçen yıl sağlık hizmeti alan 850 bin kişi, 150 bin kişi de sağlık turizmi kapsamında ilimize gelmiş” diye konuştu.