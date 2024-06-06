Antalya turizminde 4 milyon rekoru

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Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya’nın mayıs ayının hemen bitiminde turist sayısında 4 milyonu geçtiğini belirterek, “Yakın coğrafyamızdaki gerilimlere ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın devam etmesine rağmen ben bunu çok büyük bir başarı olarak adlandırıyorum. Antalya’ya bu yıl gelecek olan kişi sayısı 17 milyon kişiyi geçecek. Bu da bizler için yeni bir rekor olacak” dedi. Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı’ndan alınan verilere göre 2024 yılı ilk 5 aylık dönemde Antalya’ya gelen toplam turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.2’lik artış gösterdi.