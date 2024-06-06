×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLER Ekonomi Haberleri

Antalya turizminde 4 milyon rekoru

Güncelleme Tarihi:

#Kaan Kaşif Kavaloğlu#Antalya#Turizm
Antalya turizminde 4 milyon rekoru
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 07:00

TURİZMDE 2024 yılında tüm zamanların rekorunu kırmaya devam eden Antalya’da 1 Haziran itibarıyla 4 milyon sınırı aşıldı. Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına inen toplam yabancı turist sayısı 4 milyon 25 bin 592 kişi oldu.

Haberin Devamı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya’nın mayıs ayının hemen bitiminde turist sayısında 4 milyonu geçtiğini belirterek, “Yakın coğrafyamızdaki gerilimlere ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın devam etmesine rağmen ben bunu çok büyük bir başarı olarak adlandırıyorum. Antalya’ya bu yıl gelecek olan kişi sayısı 17 milyon kişiyi geçecek. Bu da bizler için yeni bir rekor olacak” dedi. Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı’ndan alınan verilere göre 2024 yılı ilk 5 aylık dönemde Antalya’ya gelen toplam turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.2’lik artış gösterdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaan Kaşif Kavaloğlu#Antalya#Turizm

BAKMADAN GEÇME!