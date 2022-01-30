Antalya ocak turizminde Rus pazarında birinci, Avrupa'da dördüncü

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Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve turizmci Recep Yavuz, koronavirüs salgını nedeniyle çok kötü geçen 2020 ve hafif toparlanmaların sağlandığı 2021 yılının ardından herkesin büyük umut ve merakla beklediği 2022'nin ilk ayının Avrupa ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkeleri verilerini derledi. Antalya'nın ocak ayında 150 bine yakın turist sayısı ile 2019'un aynı ayını yakaladığını belirten Yavuz, 50 bine yakın turistin geldiği geçen yıla göre ise yüzde 172 artış olduğunu söyledi.

EN ÇOK RAĞBET AKDENİZ'E

2022'nin ocak ayında pandemiyle birlikte dünya turizminin en hareketli olduğu yerin Avrupa kıtası olduğunu ifade eden Yavuz, Avrupalıların kısıtlamaların dışında kalan dönemlerde kendi aralarında seyahatlerini sürdürdüğünü söyledi. Yavuz, Avrupa'da en çok rağbet gören bölgenin ise pandemi öncesinde olduğu gibi yine Akdeniz olduğunu kaydetti.

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10 BİN UÇUŞLA, 2 MİLYON SEYAHAT

Çeşitli kısıtlamalar ve Omicron varyantı gölgesinde girilen 2022 yılının ocak ayında yaklaşık 2 milyon Avrupalının 10 binin üzerinde charter seferiyle Akdeniz'e uçtuğunu anlatan Yavuz "2022 yılının tatil eğilimi hakkında ilk bilgileri alabildiğimiz ve turizm sektörünün merakla beklediği ocak ayı hareketlerini takip ederek şu sonuçlara ulaştık. En rağbet gören yer, en sıcak olan yerlerdi. Bu dönemde Afrika kıtasının batısındaki Kanarya adaları ile Akdeniz'in doğusundaki Mısır Hurghada en tercih edilen yerler oldu" dedi.

Antalya'nın uçuş verilerine göre ay sonu itibarıyla yaklaşık 150 bin turist ağırlayacağını açıklayan Yavuz, 2022 yılı ocak ayı 150 bin ve üzeri turist alan bölgeleri şöyle sıraladı: "Planlanan uçak seferlerine göre, 300 bin civarı turistle İspanya-Kanarya Adaları birinci, 250 bin civarı Mısır-Hurghada ikinci, 200 bin civarı İspanya-Mayorka üçüncü, 150 bin civarı Antalya dördüncü, 150 bine yakın da İtalya-Napoli beşinci."

KİM, NEREYİ TERCİH ETTİ

Ocakta hangi ülke turistlerinin, hangi destinasyonu tercih ettiğinin verilerini de analiz eden Yavuz, Rus pazarında Antalya'nın birinci sırada, Avrupa-BDT toplamında ise en çok tercih edilen dördüncü destinasyon olduğunu kaydetti.

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Ülkelerin turist potansiyeli yoğunluğuna göre tercihi şöyle: Almanlar Mayorka, Kanarya Adaları, Faro, Antalya ve Hurghada. İngilizler; Güney Kıbrıs, Kanarya Adaları, Napoli ve Faro. Ruslar; Antalya, Hurghada, Sharm el Scheikh ve Güney Kıbrıs. Hollandalılar; Venedik ve Kanarya Adaları. Polonyalılar; Hurghada ve Napoli. Ukraynalılar; Napoli ve Hurghada. İspanyollar; Napoli ve Venedik. İsrailliler; Güney Kıbrıs ve Napoli. İskandinavlar Kanarya Adaları.

TATİLCİNİN TERCİHİ; DENİZ VE GÜNEŞ

Denizi ve güneşi bol, favori tatil bölgelerinin tercih edilmeye devam ettiğini kaydeden Yavuz, "İskandinavlar güneşe, İspanyollar gezmeye ve kültüre, Polonyalılar güneşe ve denize, İngilizler geçmişten gelen siyasi bağ içinde oldukları yerlere, Almanlar her yere, Ruslar barışık oldukları ülkelere, İsrailliler casino destinasyonlarına yöneliyor. Yaz aylarının yıldızları arasında geçen Girit, Rodos ve Korfu adalarının ise kış uykusuna yattığı görülüyor" diye konuştu.