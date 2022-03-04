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Antalya ihracatı 318 milyon dolara yükseldi

#Antalya#İhracat#Ekonomianasayfa
Antalya ihracatı 318 milyon dolara yükseldi

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Antalya’nın şubat ayında 168 milyon dolarlık ihracatının yüzde 57’sini oluşturan tarım ihracatında 96 milyon dolar gelir sağlandığını açıkladı. Ocak-Şubat aylarındaki il ihracatı yüzde 11.9 artışla 318 milyon dolar olurken, tarım sektörü yüzde 59 pay ve 189 milyon dolarla ilk sırada yer alıyor.

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ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya’nın il bazında 2022 yılı Ocak-Şubat iki aylık toplam ihracat verileriyle, şubat ayı aylık ihracat verilerini açıkladı. 2022 Şubat ayı ihracatının geçen yılın Şubat ayına göre yüzde 21 artışla 168 milyon dolara ulaştığını belirten Çandır, "İhracatımızın yüzde 57’sini oluşturan tarım sektörümüzün ihracatı ise yüzde 16 artışla 96 milyon dolara ulaştı. Emek veren tüm üretici, tüccar ve ihracatçılarımıza teşekkür ederim" dedi.

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İKİ AYDA 318 MİLYON DOLAR

Antalya’nın ürettiğini dile getiren Çandır, kentin Ocak-Şubat 2022 yılı iki aylık toplam ihracatının ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11.9 artışla, 318 milyon 203 bin dolar olduğunu kaydetti. Çandır, iki ay toplamında tarım ihracatının yüzde 12 artışla 189.3 milyon dolar, yüzde 12 artışla sanayi sektörünün 78.9 milyon dolar, yüzde 10 artışla madencilik sektörü ihracatının da 49.9 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

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ANTALYA’NIN TÜRKİYE’DEKİ YERİ

Ali Çandır, Antalya’nın ihracat verilerinin Türkiye’deki oranlarına ilişkin verileri de şöyle paylaştı: "İki aylık Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 21.8’i, süs bitkileri ve mamulleri ihracatının 49.1’i, tarım ve gıda ihracatının yüzde 3.5’i Antalya’dan yapıldı. 2 ay toplamında Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 0.9’u, sanayi ihracatının yüzde 0.3’ü, maden ihracatının yüzde 5.1’i Antalya’dan yapıldı."

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YAŞ MEYVE SEBZE FARKI

Antalya’nın iki aylık toplam ihracatının yüzde 59’u tarım, yüzde 25’i sanayi, yüzde 16’sı ise madencilik sektöründen oluşurken, tarım sektöründe geçen yıla göre yüzde 7.8’lik artışla 117 milyon 806 bin dolarlık ihracatla yaş meyve sebze sektörü ilk sırada bulunuyor.

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#Antalya#İhracat#Ekonomianasayfa

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