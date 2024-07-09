Antalya Havalimanı’nda 6 ayda 14.5 milyon yolcu trafiği

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Kentte yılın rekoru temmuz ayında kırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 6 Temmuz tarihinde Antalya Havalimanı’na bin 179 uçak trafiği ile 206 bin 21 yolunun geldiğini ve yılın rekorunun kırıldığını söyledi.

15 MİLYONA YAKIN YOLCU

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Antalya Havalimanı tarafından açıklanan verilere göre kente 6 aylık süre içerisinde 11 milyon 365 bin 299 dış hatlar, 3 milyon 208 bin 734 iç hatlar olmak üzere toplamda 14 milyon 574 bin 33 yolcu geldi. Antalya Havalimanı Türkiye genelinde en yoğun trafiğe sahip 5’inci havalimanı oldu. Verilere göre geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 14 artış yaşandı.

Yolcu trafiğindeki yoğunluk ve artışın yanı sıra, uçak seferleri ve kargo, yük trafiğinde de artış gözlendi. Buna göre Antalya Havalimanı’na 6 ayda 23 bin 160 iç hatlar, 70 bin 801 olmak üzere toplamda 93 bin 961 uçak seferi gerçekleşti.