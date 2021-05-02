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GeriEkonomi Antalya halleri nisan ayı domates, sebze ve meyve endeksi açıklandı
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.05.2021 - 13:04 | Son Güncelleme:

Antalya halleri nisan ayı domates, sebze ve meyve endeksi açıklandı

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Antalya halleri nisan ayı domates, sebze ve meyve endeksi açıklandı

Antalya Ticaret Borsası (ATB), kent hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin nisan ayına ilişkin değişimlerini açıkladı.

ATB'den yapılan açıklamaya göre, nisanda miktar endeksleri bir önceki aya göre domateste yüzde 21,82, sebzede yüzde 39,46 ve meyvede yüzde 9,48 artış gösterdi.

Yıllık miktar endeksinde ise domateste yüzde 24,96, sebzede yüzde 31,33 ve meyvede de yüzde 28,47 azalış oldu. Fiyat endeksleri ise yıllık bazda domateste yüzde 42,46, sebzede 51,78, meyvede yüzde 41,79 arttı.

Antalya hallerinde işlem gören meyvelerin nisan ayı endeks değişimleri, miktarda ve fiyatta önceki iki yılın değişimleriyle uyum gösterdi.

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