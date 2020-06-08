Anormal fiyata sıkı takip

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, talebi yoğunlaşan tüm ürünlerde fahiş fiyat artışının normalleşme döneminde de yakından takip edildiğini açıkladı. Pekcan, üretici ile tüketici fiyatlarındaki fiyat farkında ambalajlama, lojistik, kâr payı, KDV ve hal rüsumu gibi 7 faktörün etkili olduğunu bildirdi.



FİYATLAR MERCEK ALTINA ALINDI



Bakan Pekcan, koronavirüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla alınan tedbirlerin takip edildiğini açıkladı. Bu kapsamda yürürlüğe konulan Koronavirüs Salgınının Ekonomik Etkilerinin Azaltılması Kanunu ile Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun oluşturulduğunu kaydeden Bakan Pekcan, “Olağanüstü dönemlerde başta gıda ürünleri olmak üzere talebi yoğunlaşan her türlü üründe yaşanabilen aşırı fiyat artışları kurul tarafından kontrol edilerek üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin haklı bir sebebe dayanmayan fahiş fiyat artışı uygulamaları hakkında idari para cezası uygulanacak” dedi. Pekcan, üretici fiyatı ile tüketici fiyatı arasındaki farkın nedenlerini sıralayarak, “Tasnifleme, ambalaj, lojistik maliyetleri, perakende işletmelerin giderleri, kâr payları, KDV, hal rüsumu gibi vergilerin ürün fiyatlarına eklenmesi etkili olmaktadır” şeklinde konuştu.



LİMONDA İNCELEME DEVAM EDİYOR



İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in soru önergesini yanıtlayan Pekcan, 2019’da limon rekoltesinde yaşanan azalma ve koronavirüs nedeniyle iç piyasada fiyatlarda yükselme yaşandığını kaydetti. Bu nedenle limon ihracatının 31 Ağustos 2020’ye kadar ön izne tabi tutulduğunu belirten Pekcan, “En son 14 Mayıs 2020 tarihinde yapılan açıklamada 10 bin ton limon ihracatına izin verileceği duyurulmuştur. Bu minvalde ihracatın ön izne tabi kılınmasının ardından fiyatlarda bir miktar düşüş yaşanmıştır. Bakanlığımızca limon fiyatları, depolardaki limon stokları ve limonun yeni hasat sezonu gibi hususlar göz önüne alınarak limon piyasası yakından takip edilmektedir. Limon fiyatlarındaki artışın kontrolü amacıyla gerekli inceleme onayı alınmış, tahkikat süreci devam etmektedir” diye konuştu.