Annelere özel teknoloji

Her şeyin en iyisine layık olan annelerimiz için hediye seçmek her zaman çok zor olmuştur. Annenizi en iyi tanıyan kişi siz olsanız da içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde özellikle ihtiyaçları belirlemede daha da zorlanabilirsiniz. Artık annelerimiz en az bizim kadar teknolojiden yararlanıyor, hatta sosyal medyayı bizden çok daha aktif kullanıyorlar. Unutmayın, annelerimiz bizden kalan teknoloji eskilerini değil en iyilerini hak ediyor. Bu doğrultuda, annenizin ihtiyaç duyabileceği, kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayabilecek ve onları mutlu edebilecek teknolojik hediye önerilerini bir araya getirdik.

Elbette annenizi mutlu etmek için büyük bütçeler ayırmak zorunda da değilsiniz. Anneler Günü’nde anneniz için teknolojiden yararlanarak sürprizler de yapabilirsiniz. Anneniz için hazırlayacağınız bir video veya eski günleri birlikte anabileceğiniz bir fotoğraf galerisi de onları fazlasıyla mutlu etmeye yetecektir.

Eğer bu Anneler Günü’nde onun yanında olamayacaksanız, sıcacık bir video görüşmesi aranızdaki mesafeyi az da olsa kısaltacaktır. Şimdiden tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor ve sağlıklı günler diliyoruz.

KABLOLARDAN KURTULMA ZAMANI

Annenizi kablolu kulaklıklardan kurtarma vakti geldi. Ses kalitesi ve gürültü engelleme özelliğiyle öne çıkan Huawei Freebuds 3, şık bir tasarıma sahip. Kendi sınıfındaki birçok üründen sahip olduğu teknolojilerle ayrılan kablosuz kulaklık; telefon görüşmelerinde çevre gürültülerini azaltarak, görüşmelerin ses kalitesini de yükseltiyor. Tam şarjla 4 saate, sahip olduğu şarj kutusuyla 20 saate varan pil ömrü sunan Freebuds 3, kablosuz olarak da şarj olabiliyor. Kulaklık; kulaktan çıkarıldığında otomatik olarak müziği durduruyor, geri takıldığında ise müzik kaldığı yerden devam ediyor. 1.099 TL



SAĞLIKLI GÜNLER İÇİN



Özellikle içinde bulunduğumuz bu günlerde her şeyden önemlisi annelerimizin sağlığı. Xiaomi imzası taşıyan Mi Smart Band 6, annenizin sağlığının takipçisi olmaya aday. Uyku döngüsü, kadın sağlığı, 24 saat akıllı kalp atış hızı ve kandaki oksijen doygunluğunu (SpO2) izleyebilen akıllı bileklik, stres seviyesini takip ederek stresi hafifletmek için önerilerde de bulunabiliyor. 50 metreye kadar suya dayanıklılığa sahip akıllı bileklik, duş yaparken de kullanılabiliyor. 419 TL



EN HAVALI ANNELERE



Sıra dışı tasarımı ve gelişmiş teknolojisiyle dikkat çeken Dyson Supersonic saç kurutma makinesi her kadının sahip olmak isteyeceği türde bir ürün. Benzeri ürünlerden daha hızlı ve sessiz çalışan saç kurutma makinesi, odaklanmış bir hava akımı sunuyor ve akıllı ısı kontrolüne de sahip. Bu sayede aşırı ısı kaynaklı hasarları engelleyerek saçın doğal parlaklığının korunmasını sağlıyor. Ürün kutusunda düzleştirici kurutma başlığı, şekillendirici başlık, difüzör, saklama askısı, ısıya dayanıklı kaymaz altlık yer alıyor. Ayrıca Dyson Supersonic saç kurutma makinesi Anneler Günü’ne özel olarak yine Dyson imzası taşıyan fön fırçası ve saç açma tarağı hediyeli. 2.999 TL



DİZİ KEYFİ BÖLÜNMESİN



Sizin de anneniz bir dizi tutkunu mu? Öyleyse ona dizi keyfini istediği her yerde yaşayabileceği bir tablet hediye edebilirsiniz. 10.4 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan Samsung Galaxy Tab S6 Lite, not almak ve çizim yapmak için bir S Pen kalemle birlikte geliyor. Tablet üzerinde yer alan üç boyutlu ses sunan çift hoparlörler sayesinde anneniz en sevdiği dizi ve filmlerin keyfini çıkarabilir. Pil kullanım süresiyle de annenizi mutlu edebilecek olan Galaxy Tab S6 Lite, 13 saate kadar video oynatabiliyor. Sadece 465 gram ağırlığında, şık metalik bir tasarıma sahip tabletin; gri, mavi ve pembe olmak üzere 3 farklı renk seçeneği var. 2.299 TL (64 GB)



SOSYAL MEDYA TUTKUNU ANNELERE



Kimbilir, anneniz sizden sosyal medyada daha aktif olabilir. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan; fotoğraf ve video çekmekten keyif alan anneler için iPhone 12 mini, en iyi akıllı telefon seçeneklerinden biri. Siyah, beyaz, kırmızı, yeşil, mavi ve mor renk seçenekleriyle gelen iPhone 12 mini, 5.4 inç ekran boyutunda oldukça kompakt ve şık bir tasarıma sahip. Yüksek performansı ve iOS işletim sisteminin yanı sıra telefonun en güçlü olduğu özellikler fotoğraf ve video. Arka yüzde çift kamera kurulumuyla gelen akıllı telefon, gece çekim modu ve video kalitesiyle oldukça iddialı. iPhone 12 mini için annenizin severek kullanacağı yeni nesil aksesuarlar da bulunuyor. 9.999 TL



5G İÇİN TÜRKİYE TARİHİ VERİLDİ

TÜRKİYE’de 5G ağının açılması uzun süredir merakla bekleniyor. Bu konuda önemli bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 2022 yılında 5G frekans ihalesini tamamlamayı, 2023 yılında da ilk sinyali vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini bildirdi. “5G’ye yönelik çalışmalarımızda, şebekelerimizin yerlileştirilmesi en önemli önceliklerimiz arasında” diyen Sayan, süreç hakkında ayrıca “2018 yılında bakanlığımız ve BTK’nın destekleri ile OSTİM bünyesinde kurulan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi’nin Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesinin ilk demoları mart sonu itibariyle tamamlandı” dedi. Dünyayla uyum içinde 5G’yi geliştiren ve ilk kullanan ülkelerden olmak istediklerini aktaran Sayan, “5G için dijital Türkiye’nin gelişim sürecinde itici bir güç olacak” dedi. 5G mobil ağı, 4G’den daha fazla genişliği kullanılmasına olanak tanıyor ve daha fazla bant genişliği direkt olarak daha yüksek hız anlamına geliyor.



MASKE İLE EKRAN KİLİDİ AÇMA DÖNEMİ

COVID-19’dan korunmak ve çevremizdekileri de korumak için maske kullanımı hayatımızın bir parçası oldu. Ancak maskenin teknoloji olarak getirdiği bir olumsuz bulunuyor. O da yüz tanıma sistemlerinin maske ile çalışmıyor olması. Yüz tanıma özellikli cihazlar, maske taktığımız zaman kameralarda yüz hatlarını göremiyor ve doğal olarak algılama yapamıyor. İşte bunu çözmek için Apple, iOS 14.5 ile yüz tanıma özelliğine sahip (Face ID) iPhone X ve üstü iPhone modelleri için çok kullanışlı bir yenilik getirdi. Artık kullanıcılar yüz maskesi takarken Face ID kullanmaya çalıştığında, iPhone’larının kilidini taktıkları Apple Watch Series 3 ve daha yeni bir Apple Watch akıllı saat ile açabiliyor. Bu özelliği kullanmak için ayarlardan aktif etmek yeterli oluyor.



ESKİ TELEFONLAR AKILLI EV CİHAZLARINA DÖNÜŞÜYOR

HAYATIMIZDAKİ elektronik atıkların sayısı gün geçtikçe artıyor. Çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak adına elektronik ürünleri geri dönüştürmek hiç olmadığı kadar önem kazandı. Tam da bu hayati konuda bir adım atan Samsung, eski Galaxy akıllı telefonları tekrar işlevsel hale getirerek akıllı ev cihazlarına dönüştüren yeni bir beta programı başlattı. “Galaxy İleri Dönüşüm” isimli program ile kullanıcılar artık eski Galaxy akıllı telefonlarını çocuk ekranı, evcil hayvan bakımı çözümü veya aydınlatma sensörü gibi ihtiyaçlarına cevap veren farklı araçlar olarak yeniden kullanabiliyor. Bu girişimiyle eski elektronik cihazların dönüşümünü destekleyen firma, hem elektronik atıklarla mücadele ediyor hem de kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştıran yenilikçi bir çözüm sunuyor.







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