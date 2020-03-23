Her kadın “Anne olunca anlarsın” sözünü duymuştur. Çoğu zaman annelerimiz ‘anne olmanın sorumluluğuna’ vurgu yapmak için söyler bu sitem dolu cümleyi. Bambala markasının kurucusu Hande Ergüner İnce’nin iş hayatı da tam da böyle başladı. İnce anne olunca anladı... Lise yıllarında gıda mühendisi olma kararını veren İnce, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği’nde eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra Fransa’da dünyanın en büyük süt ve süt ürünleri firmalarından Lactalis’te çalıştıktan sonra Türkiye’de 10 yılı aşkın süre gıda sektöründe pazarlama alanında çalışmalarını sürdürdü. İnce, her zaman kendi işini kurmak istese de aklında bir alan yoktu. Ağustos 2018´de hayatına oğlu Eren’in katılmasıyla birlikte İnce’nin hayatı da değişti.

ANNELER ZAMAN KAZANSIN

Oğlu 6 aylıkken ek gıdaya başlama dönemi geldi ve İnce bu dönemde annelerin yaşadığı sorunları yakından gördü. Hande Ergüner İnce o süreci şöyle anlatıyor: “Annelerin gece uykusu deliksiz olmaz, defalarca uyanır. Gün içinde de bebekleriyle ilgilenmek zorunda oldukları için oldukça yoğun ve yorgunlar. Bebekler 6 aylık olunca da ek gıdaya geçiliyor. Anneler ister ki çocuklar her tadı deneyimlesin. O nedenle bir de mutfak mesaisi başlıyor. Evden uzaklaşınca ya da tatildeyken de bu yemekleri taze bulundurmak sorun olabiliyor. İstedim ki bu süreçte annelere kolaylık sağlayalım, zaman kazandıralım. Onlar da zamanı hem kendileri hem de bebekleri için kullansınlar. Bambala böyle doğdu.”

ORGANİK MALZEME

6 ay önce kurduğu Bambala markasının ‘iştahlı çocuk’ anlamına geldiğini belirten Hande Ergüner İnce, İstanbul Kozyatağı’ndaki mutfağında üretim yapıyor. Sebze ve meyveleri organik pazarlardan kendi alıyor, mutfağa girip pişiriyor. Şuan İstanbul içinde hizmet verse de hedefi Türkiye’nin en büyük bebek ve çocuk mutfağı olmak. “Henüz yolun başındayız ama beklediğimizden çok daha fazla taleple karşılaştık” diyen İnce şöyle devam ediyor: “Şimdi Bambala için gaza basma zamanı. 3 yılda 3 mutfağa sahip olacağız.”

KİŞİYE ÖZEL ÜRÜN DE VAR

Ürünlerinde sofra şekeri, tuz ve koruyucu madde kullanmadığını belirten İnce, şunları söylüyor: “Yemekleri buharda pişiriyoruz. Böylece besin değeri korunuyor. Raf ömrü 3 gün, isteyen gelip bizden alıyor, isteyene aynı gün ulaştırıyoruz. Alerjisi olan bebekler için özel üretim yapıyoruz. Süt ya da gluten alerjisi olan çocuklara atıştırmalıklar hazırlıyoruz. Bu ürünler emziren anneler ve yetişkinler tarafından da ilgi görüyor. Hatta ofis çalışanları da sipariş veriyor.”

ANNELERLE YAKIN TEMAS

Hande Ergüner İnce işini sadece ürün satışı olarak görmediğini, annelerle birebir görüştüğünü ekliyor. İnce, mail, sosyal medya hesabı ya da sitelerindeki online chat kanalıyla görüş alışverişinde bulunduklarını ifade ediyor. Zaman içinde çocukları isimleriyle tanıdığını, damak tatlarını öğrendiğini belirten İnce, “1 çocuk doğurdum ama şimdi yüzlerce çocuğum var gibi hissediyorum. Onların gelişimini izlemek beni motive ediyor” diyor.

BAĞIŞIKLIK VE HİJYEN ÖNEMLİ

İnce, koronavirüse karşı bebek ve çocukların risk grubunda olmadığını ancak tedbiri de elden bırakmamak gerektiğini söyledi. “En temel tedbir bağışıklığı güçlendirmek ve hijyen” diyen İnce önerilerini şöyle sıraladı:

- Kalabalık ve kapalı alanlara bebekleri sokmayın.

- Bebekler ellerini ağzına götürür, onların temas ettiği yerlerde hijyeni sağlamalıyız.

- Bebeklerinizi öptürmeyin.

- Bol bol evimizi havalandırın.

- Düzenli uyku önemli.

- Bolca yeşillik, C ve A vitamini ile antioksidanlarca zengin besinler seçilmeli. 6-12 ayda doktorunuz aksini söylemiyorsa yemeklerine, bağışıklık sisteminin güçlü bir destekçisi olan soğanı ekleyebilirsiniz. 1 yaş sonrası zerdeçaldan faydalanabilirsiniz.

- Bebeklerinizin yemeklerine sarımsak, ilikli kemik suyu ekleyebilirsiniz.