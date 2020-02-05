Anlık çeyrek ve gram altın fiyatları! Kapanışta altın fiyatları ne kadar oldu? (5 Şubat 2020)

Altının gram fiyatı, yüzde 0,5 yükselişle 300,5 lira seviyesinde piyasalarda hareket etti. Çarşamba günü grafiklerde dalgalanma yaşayan altının gramı, Kapalıçarşı'da işlemini sonlandırdı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 299,50 lira oldu. İşte, 5 Şubat canlı altın fiyatları takibi ve serbest piyasada anlık altın fiyatları.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 299,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 299,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 299,50 liradan, bin 972 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 993 liradan, 273 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 277 liradan, bin 928 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 948 liradan, 964 liradan alınan Yarım Ziynet 974 liradan ve 482 liradan alınan Çeyrek Ziynet 487 liradan satıldı.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADARDIR?

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 300,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 489 lira, Cumhuriyet altını da 2.001 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı ise dün Asya piyasalarında 1.549 doları görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.561 dolardan işlem gördü.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin hafiflemesine paralel azalan risk algısının, dün altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını kaydetti.

Bugün yurt dışında ABD ve Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.560 doların destek konumunda bulunduğunu, gram altında ise 300-305 lira bandının izleneceğini ifade etti.

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